SPOTIFY - Verprügelte Aktie steht wieder auf

Das Unheil im Chart der Spotify-Aktie nahm Mitte Januar seinen Lauf: Ein mehrwöchiger Stabilisierungsversuch unterhalb der EMAs wurde aufgegeben, mit dem Rutsch unter die Nackenlinie einer bärischen SKS kam dann eine größere Stop-Loss-Welle in Schwung. Die Folge war ein starker Abverkauf, das (vorläufige) Finale schließlich der Kurseinbruch nach den Zahlen am vergangenen Donnerstag. Am 2019er Hoch bei 161,38 USD trafen die Verkäufer auf Widerstand, viel tiefer ging es nicht. Von dort aus läuft jetzt ein Erholungsversuch, der bislang einen ordentlichen Eindruck macht.

Chance auf Erholung

Mit dem gestrigen Anstieg nähert sich der Wert wieder dem Zwischenhoch vom vergangenen Freitag bei 176,95 USD. Gelingt ein nachhaltiger Anstieg darüber, wäre Platz für eine weitere Erholungswelle, mit der das gewaltige vom vergangenen Donnerstag geschlossen und die breite Hürde bei 199 - 211 USD wieder angesteuert werden könnte.

Größere Kaufsignale ergeben sich darüber hinaus erst bei einer Rückkehr über 220 USD. Dann erhöhen sich die Chancen auf eine Trendwende und eine größere Erholungsbewegung in Richtung 300 USD.

Auf der anderen Seite erhöht sich bei weiterer Schwäche mit neuen Jahrestiefs die Gefahr für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Erste Auffangzonen findet das Papier dann bei rund 134 USD.

Fazit: Bleiben die Käufer jetzt dran und ziehen die Aktie über 177 USD, stehen die Chancen auf eine kurzfristige Erholung als technische Reaktion auf den Crash der vergangenen Woche nicht schlecht. Von einer großen Trendwende wäre die Aktie aber selbst dann noch weit entfernt, dafür bräuchte es eine Rückeroberung wichtiger Chartmarken. Antizyklische Aktionen bleiben riskant, die Bären könnten jederzeit ihre Fährte wieder aufnehmen und den Wert auf neue Jahrestiefs drücken.

