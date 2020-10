Sprecher - Corona-Testergebnis von US-Vizepräsident Pence negativ

Washington (Reuters) - Die Corona-Tests von US-Vizepräsident Mike Pence und seiner Ehefrau sind nach Angaben eines Sprechers negativ ausgefallen.

Es gehe beiden gut, ergänzt der Sprecher auf Twitter am Freitag. Ein ranghoher Vertreter des Präsidialamts in Washington bekräftigte am Freitag zudem, Präsident Donald Trump sei trotz seines positiven Tests nicht arbeitsunfähig. Er werde von seiner Residenz aus seiner Arbeit nachgehen.

Trump hatte in der Nacht zu Freitag mitgeteilt, er und seine Frau Melania seien positiv getestet worden. Am 3. November ist in den USA die Präsidentenwahl angesetzt.