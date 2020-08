Square-Aktie: Zu frühe, aber sehr erfolgreiche Zahlen trotz GPV-Einbruch!

Square wollte ursprünglich erst heute, am 5. August dieses Jahres, seine frischen Zahlen veröffentlichen. Zumindest deutete die ursprüngliche Ankündigung der Quartalszahlen darauf hin. Wie auch immer: Letztlich kam alles doch etwas anders: Denn das Management veröffentlichte bereits einen Tag früher, am 4. August, die Zahlen.

Ein Versehen? Ein Unfall? Ein Fehler? Ja, möglicherweise. Allerdings soll uns das nicht weiter beschäftigen. Denn letztlich zeigen die Quartalszahlen von Square vor allem eines: Trotz schwächerem operativen Verlauf im Einzelhandel geht die Wachstumsgeschichte ungebrochen weiter. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, was Investoren wissen müssen.

Zahlen, Daten, Fakten!

Wie Square jetzt verkünden konnte, sind wesentliche Kennzahlen im zweiten Quartal erneut stark gestiegen. Die Umsätze kletterten beispielsweise um 64 % im Jahresvergleich auf beeindruckende 1,92 Mrd. US-Dollar. Der Gross Profit liegt hingegen bei 597 Mio. US-Dollar, ein Plus um 28 % im Jahresvergleich. Netto lag das Ergebnis hingegen ein weiteres Mal mit 11 Mio. US-Dollar in den roten Zahlen. Allerdings: Die Schwelle zur Profitabilität rückt immer näher.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag hingegen bei 98 Mio. US-Dollar. Das entsprach im Jahresvergleich einem Einbruch von 7 %. Es gilt jedoch das Umsatzwachstum zu würdigen. Und das deutet auf eine sehr, sehr intakte Wachstumsgeschichte hin.

Besonders beeindruckend hierbei: Das Gross Payment Volume lag im zweiten Quartal bei 22,8 Mrd. US-Dollar. Im Jahresvergleich entspricht das sogar einem Rückgang um 15 %. Allerdings misst das Gross Payment Volume eben nicht die Umsätze, die mithilfe der Cash App generiert werden. Das wiederum zeigt: Die mobile Lösung des digitalen Bezahlens und des Verwaltens des Geldes ist in den USA konsequent beliebter geworden. Womöglich noch einmal mehr in Zeiten des Coronavirus.

Mehr Fokus auf Onlinewachstum!

Wie gesagt: Im Endeffekt können wir sehen, dass Square die schwierige Zeit hervorragend meistern konnte, obwohl das Transaktionsvolumen im Einzelhandel generell rückläufig gewesen ist. Die Cash-App ist ein Faktor, der für diese starke operative Performance gesorgt hat. Ein zweiter ist womöglich auch die Neuausrichtung. Beziehungsweise eine solche dürfte das Wachstum womöglich konsequent beschleunigen.

Wie Square im Rahmen der aktuellen Quartalszahlen nämlich verkündete, stieg das Gross Payment Volume über Onlinechannel im Jahresvergleich um über 50 %. Das wiederum spricht dafür, dass das Management hier einen potenziellen Wachstumsmarkt identifiziert hat. Ja, ich weiß, das ist kein Geheimnis. Allerdings könnte es sich auszahlen, wenn Square jetzt konsequent auf dieses Segment setzt.

Über kurz oder lang dürften sich die Volumina im bisherigen stationären Einzelhandel wieder beschleunigen. Das könnte unterm Strich für ein länger anhaltendes Wachstum sorgen. Square ist daher auf einem hervorragenden Weg, einer der großen Zahlungsdienstleister im US-Markt zu werden. Mit einem intakten Ökosystem Kunden und auch im Privat-Markt, unter anderem eben mit der Cash App.

Ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Die spannende Frage ist letztlich, ob die Aktie von Square nach diesen zu früh bekannt gegebenen Zahlen jetzt noch ein Kauf ist. Nach dem erneuten Kursanstieg auf fast 137 US-Dollar (04.08.2020, maßgeblich für alle Kurse) kletterte die Marktkapitalisierung jedenfalls auf 60 Mrd. US-Dollar. Auf annualisierter Basis würde das wiederum einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 7,5 entsprechen. Definitiv nicht günstig.

Sofern das Ökosystem jedoch größer wird und das Wachstum, womöglich auch in einem sich erholenden Gesamtmarkt, deutlich zweistellig bleibt, besteht eine solide Chance, dass Square in sein jetziges Bewertungsmaß hineinwächst. 60 Mrd. US-Dollar Börsenwert müssen schließlich nicht das Limit für eine Wachstumsrakete in einem Megatrendmarkt sein.

Vincent besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Square und empfiehlt die folgenden Optionen: Short September 2020 $70 Put auf Square.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images