SQUARE - Aktionäre feiern die Milliarden-Übernahme

Afterpay Ltd. - WKN: A2DT5A - ISIN: AU000000APT1 - Kurs: 78,480 € (L&S) Square Inc. - WKN: A143D6 - ISIN: US8522341036 - Kurs: 272,380 $ (NYSE)

Die gestern verkündeten Übernahmepläne sorgten für einen Kurssprung von über 10 % bei der Square-Aktie. Geplant ist die Abwicklung durch einen Aktientausch, Afterpay-Aktionäre sowie die Regulierungsbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Afterpay Limited ist der größte australische Bezahldienstleister und hat sich auf Ratenzahlung nach dem besonders bei jungen Menschen beliebten Prinzip "buy now, pay later" (BNPL) spezialisiert. Kunden können Waren online in vier Raten bezahlen, bei pünktlichen Zahlungen ganz ohne Zinsen oder Gebühren.

Online- und Mobile-Payment boomen

Die Corona-Virus Krise hat den Trend zu Online- und Smartphone-Zahlungen weiter angeheizt. In Deutschland ist Afterpay als Zahlungsabwickler weitgehend unbekannt, hierzulande trifft man meist auf den Platzhirsch PayPal oder den schwedischen Konkurrenten Klarna.

Aktiv ist Afterpay in Australien, den USA und Kanada sowie in Großbritannien, Frankreich und Italien. Afterpay hat nach eigenen Angaben 100.000 Geschäfts- und 16,2 Millionen Privatkunden. Für die geplante Übernahme bietet Square den Anteilseignern von Afterpay einen Aufschlag von 30 % auf den Freitagskurs für deren Aktien.

Afterpay Ltd.Ein weiterer Schritt in Richtung dezentrales Finanzsystem?

Jack Dorsey, Chef von Square und Twitter, ist bekennender Fan von Kryptowährungen und der Blockchain. Square ermöglicht nicht nur Zahlungen in Bitcoin, sondern legt auch einen Teil seiner finanziellen Reserven in Bitcoin an. Zudem möchte das Unternehmen eine Entwicklerplattform für dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi) schaffen.

Mit der Übernahme von Afterpay baut das Unternehmen zunächst aber seinen Einfluss im klassischen Finanzsystem aus, um die "gemeinsame Mission" weiter voranzutreiben. „Wir haben unsere Geschäfte aufgebaut, um das Finanzsystem fairer zu gestalten und mehr Menschen einen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu geben.“ wird Dorsey in einem Handelsblatt-Artikel zitiert.

Square-Aktie steht möglicherweise vor neuem Rallyschub

Die jüngsten Zahlen fielen durchwachsen aus. Zwar übertraf das Unternehmen im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,66 USD die Analystenschätzungen von 0,30 USD, doch hinkte der Umsatz mit 4,68 Mrd. USD den Erwartungen von 4,99 Mrd. USD hinterher (Quelle: Guidants News). Die Übernahmepläne hingegen erfreuten die Aktionäre gestern sichtlich: Die Aktie sprang um über 10 % nach oben und kratzte an den Allzeithochs.

Mit dem Angriff auf die Hochs attackiert das Papier die Oberkante der mehrmonatigen Seitwärtsrange. Mit dieser trendlosen Bewegung wurde die unglaubliche Rally des letzten Jahres auf hohem Niveau über die Zeit korrigiert. In der Regel werden solche Fortsetzungsformationen in Trendrichtung aufgelöst.

Ausbruch könnte Chancen bieten

Kommt es direkt oder nach einer Konsolidierung unterhalb der Hochs zu einem nachhaltigen Ausbruch über 284 USD, entstehen Kaufsignale auf mehreren Zeitebenen. Einstiege könnten dann attraktiv werden. Erste Rallyziele lägen dann an der potenziellen Pullbacklinie (grün gestrichelt) bei rund 360 - 375 USD, das rechnerische Ziel des Ausbruchs aus der rechteckigen Seitwärtskonsolidierung notiert bei rund 420 USD.

Auf der Unterseite wären Zwischenkorrekturen bis zum EMA50 (blau) oder dem Supportbereich bei 225 - 230 USD zunächst unbedenklich. Erst unterhalb davon müsste mit einer ausgedehnteren Konsolidierung in Richtung Rangeunterkante bei 190 - 194 USD gerechnet werden. Größere Verkaufssignale entstehen bei einem signifikanten Abrutschen unter 190 USD.

Fazit: Sowohl die geschäftliche Ausrichtung als auch der Aktienkurs von Square präsentieren sich äußerst attraktiv. Kommt es zu einem Ausbruch aus der mehrmonatigen Range nach oben hin, dürften weitere Käufer auf den Wert aufmerksam werden und eine weitere Rallybewegung einleiten.

Als hochspekulative Depotbeimischung in einem attraktiven Zukunftsmarkt könnte das Papier dann sowohl für kurzfristige Ausbruchstrader als auch für längerfristige Investoren interessant werden.

Square Inc.

Lesen Sie auch:

PFEIFFER VACUUM - Aktie stabil nach guten Zahlen

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)