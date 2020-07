SRI-Weiterbilldung für Berater

Mit nunmehr acht statt vier Lernmodulen soll die Candriam Academy unter https://academy.candriam.de/ das Bewusstsein von institutionellen Investoren, Finanz-Intermediären, Privatanlegern sowie der gesamten Finanz-Community für SRI schärfen, Wissen vermitteln und sie weiterbilden.

Teilnehmer der Academy erhalten CPD-Credits

Auch beim Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB) und dem Österreichischen Verband Financial Planners (OVP) gewinnt die Anwendung nachhaltiger Finanzplanung zunehmend an Bedeutung. Seit kurzem ist die Candriam Academy als Weiterbildungsveranstaltung bei beiden Institutionen registriert. Der vierstündige Weiterbildungskurs wird mit 4,0 CPD-Credits (Continuing Professional Development) bewertet - alle Absolventen erhalten zudem ein Abschlusszertifikat. Davon profitieren insbesondere Berater, die für ihre Kunden nachhaltig investieren möchten. Die Candriam Academy ist kostenlos und frei zugänglich.

Zehn Fallstudien helfen

Neue Inhalte befassen sich jetzt auch mit der Frage, wie sich die Wirkung nachhaltiger Anlagen messen lässt, inwiefern Anleger Einfluss auf Unternehmen ausüben können oder woran sich nachhaltige Investment-Strategien erkennen und vergleichen lassen. Zehn Fallstudien helfen zudem dabei, die erlernten Fähigkeiten anhand realer Beispiele zu üben und anzuwenden. Seit dem Start in 2017 zählt die Candriam Academy bereits knapp 5.000 Absolventen aus 15 Staaten in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Mehr als 10.000 Unterrichtsstunden sind offiziell akkreditiert worden.

powered by