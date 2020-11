Staat kann bis 2024 mit Steuermehreinnahmen von 16 Milliarden Euro rechnen

Berlin (Reuters) - Bund, Länder und Kommunen können nach der überraschend starken Konjunkturerholung im Sommer wieder mit mehr Steuereinnahmen in den nächsten Jahren rechnen.

Im Zeitraum 2020 bis 2024 dürften es gegenüber der vorherigen Prognose aus dem September insgesamt 15,8 Milliarden Euro mehr sein. Das ist das Ergebnis der Steuerschätzung von Experten, die das Bundesfinanzministerium am Donnerstag veröffentlichte. Allein für den Bund ergeben sich von 2020 bis 2024 Mehreinnahmen von 6,7 Milliarden Euro.

"Die Corona-Pandemie ist längst nicht überwunden", sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Die Hilfsmaßnahmen der Regierung wirkten aber, was sich in der verbesserten Konjunktur widerspiegele. "All das kostet natürlich Geld, Nichtstun wäre aber um vieles teurer."

Auf Ebene des Gesamtstaates ist die Abweichung in der Steuerschätzung nach oben in diesem Jahr am stärksten, 2021 und 2022 dann noch relativ deutlich. 2023 gibt es nur noch ein leichtes Plus, 2024 liegen die Einnahmen 4,2 Milliarden Euro unter der bisherigen Prognose.