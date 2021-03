Staatliche Hypo Real Estate hat Millionen bei Greensill Bank im Feuer

Frankfurt (Reuters) - Die in der Finanzkrise mit Milliarden an Steuergeldern gestützte Hypo Real Estate (HRE) ist von der Pleite der Bremer Greensill Bank betroffen.

Die vollverstaatlichte Hypo Real Estate Holding GmbH hat nach eigenen Angaben 75 Millionen Euro bei dem Institut angelegt, das seit Anfang der Woche insolvent ist. Mit dem Bankenverband BdB ist nun ein Streit darüber entbrannt, ob die Einlagensicherung der privaten Banken für diese Einlagen gerade stehen muss oder nicht. Finanzinstitute und Kommunen werden nicht entschädigt, Privatanleger und Unternehmen dagegen schon.

"Die HRE erwartet eine Entschädigung innerhalb der Sieben-Tages-Frist", erklärte ein HRE-Sprecher am Donnerstag. In diesem Zeitraum sollen die Einlagen von Privatanlegern und anderen berechtigten Investoren ausbezahlt werden. Die HRE beruft sich darauf, dass sie seit der Abspaltung der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) Mitte 2015 kein Finanzinstitut mehr sei, sondern ein Vermögensverwalter. Der Bankenverband geht jedoch davon aus, dass die Einlagen der HRE nicht für die Entschädigung in Frage kommen. "Der Einlagensicherungsfonds kann auf Nachfrage nicht bestätigen, dass es sich bei der HRE nicht um ein Finanzinstitut handelt", sagte ein Verbandssprecher.

Die BaFin bestätigt auf Anfrage, dass die HRE nicht mehr als Bank eingestuft wird. Vor der Finanzkrise war die HRE in der Immobilien- und Infrastrukturfinanzierung tätig. Sie war wegen eines Liquiditätsengpasses fast in die Insolvenz gerutscht. Der Staat rettete das Institut mit vielen Milliarden Euro, um für andere Banken negative Folgen zu verhindern.

Inzwischen hat die HRE noch rund zwei Handvoll Mitarbeiter, die sich um die Abarbeitung der Altlasten wie Forderungen von Gläubigern und Rechtsfällen kümmern. Laut Jahresabschluss 2019 steht der Gesellschaft ein zu verwaltendes Vermögen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung.

BANKEN MÜSSEN FONDS WIEDER AUFFÜLLEN

Die Greensill Bank hat jahrelang über Zinsportale wie "Weltsparen" und "Zinspilot" Millionen von Privatanlegern eingeworben. Ihre Einlagen sind geschützt, weil die Bank Mitglied in dem Einlagensicherungsfonds der Privatbanken ist. Dagegen zittern zahlreiche Kommunen um ihre Einlagen, da diese nicht abgedeckt sind von dem Fonds. Ob sie ihr Geld wiedersehen, hängt davon ab, wie viel der Insolvenzverwalter noch rausholen kann. Bislang bekannt sind Einlagen von 255 Millionen Euro von 26 deutschen Städten und Gemeinden, darunter Monheim am Rhein und die hessische Landeshauptstadt Wiesbaden.

Insgesamt stellt sich der Bankenverband darauf ein, gut drei Milliarden Euro auszuzahlen. Der Fonds muss dann wieder aufgefüllt werden, was Institute wie Deutsche Bank und Commerzbank teuer zu stehen werden dürfte.