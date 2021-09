Staatsanwaltschaft durchsucht Bundesfinanz- und Justizministerium

Frankfurt (Reuters) - Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat am Donnerstag das Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium durchsucht.

Hintergrund seien die seit 2020 laufenden Ermittlungen gegen Verantwortliche der Financial Intelligence Unit (FIU) wegen Strafvereitelung im Amt, wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag mitteilte. Die FIU sei in das Visier der Ermittler geraten, weil durch Banken gefertigte Geldwäsche-Verdachtsmitteilungen in Millionenhöhe durch die FIU nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet worden seien. Die Ermittler gehen auch der Frage nach, weshalb seit Übernahme der Geldwäschekontrolle durch die FIU im Jahr 2017 die Zahl der Verdachtsmeldungen auf einen Bruchteil zurückgegangen sei.

Eine Auswertungen von Unterlagen, die bei vorangegangenen Durchsuchungen der FIU gesichert wurden, habe ergeben, dass es zwischen der FIU un den nun durchsuchten Ministerien umfangreiche Kommunikation gab. Die Staatsanwaltschaft will nun nach eigenen Angaben insbesondere untersuchen, ob und gegebenenfalls inwieweit die Leitung sowie Verantwortliche der Ministerien in Entscheidungen der FIU eingebunden waren.