Staatsanwaltschaft durchsucht Fiat Chrysler und CNH Industrial

München (Reuters) - Im Dieselskandal ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt bei den Fahrzeugkonzernen Fiat Chrysler und CNH Industrial.

Wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit möglicher Manipulation von Abgaswerten bei verschiedenen Motoren seien zehn Gewerbeobjekte in Baden-Württemberg, Hessen, in der italienischen Region Piemont und im Schweizer Kanton Thurgau durchsucht worden, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Betroffen seien Fahrzeuge der Auto- bzw. Nutzfahrzeug-Marken Fiat, Alfa Romeo, Jeep und Iveco.