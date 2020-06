Staatsanwaltschaft klagt weiteren Anwalt in Cum-Ex-Skandal um Maple Bank an

Frankfurt (Reuters) - Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat im Cum-Ex-Skandal um die kollabierte Maple Bank Anklage gegen einen weiteren Rechtsanwalt erhoben.

Dem 46-Jährigen werde zur Last gelegt, von 2007 bis 2009 unter Federführung eines bereits angeklagten Rechtsberaters bewusst Gefälligkeitsgutachten erstattet zu haben, teilte die Behörde mit. Ihm werde ein Steuerschaden von 346 Millionen Euro zur Last gegelegt. Den Namen des Angeschuldigten und der involvierten Bank nannte die Generalstaatsanwaltschaft nicht. Insidern zufolge handelt es sich um einen ehemaligen Anwalt der Kanzlei Freshfields. Diese lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatte bereits im Dezember 2019 im Cum-Ex-Skandal um die Maple Bank Anklage gegen sieben Beschuldigte erhoben, darunter neben sechs ehemaligen Bankern auch einen früherer Steueranwalt von Freshfields. Die Maple Bank war 2016 wegen ihrer Verwicklung in die Cum-Ex-Geschäfte kollabiert. Der Insolvenzverwalter hatte Freshfields wegen angeblicher Falschberatung der Bank verklagt, in einem Vergleich zahlte die Anwaltskanzlei rund 50 Millionen Euro.

Bei den Cum-Ex-Geschäften ließen sich Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten. Dazu verschoben sie um den Stichtag der Dividendenzahlung herum untereinander Aktien mit - also cum - und ohne - ex - Dividendenanspruch. Der Steuerschaden aus Cum-Ex-Geschäften, in die zahlreiche Banken verwickelt waren, geht in die Milliarden.