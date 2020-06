Staatsanwaltschaft prüft weitere Ermittlungen bei Wirecard

München (Reuters) - Im Bilanzskandal beim Zahlungsdienstleister Wirecard erwägt die Staatsanwaltschaft München eine Ausweitung ihrer Ermittlungen.

"Wir prüfen alle in Betracht kommenden Straftaten", sagte eine Behördensprecherin am Montag auf die Frage, ob die jüngste Adhoc-Mitteilung des Unternehmens Anlass zu weiteren Ermittlungen sei. "Ermittlungsmaßnahmen können wir nicht vorab kommentieren", fügte sie hinzu. Wirecard hatte in der Nacht zum Montag mitgeteilt, dass die vermisste Summe von 1,9 Milliarden Euro mit "überwiegender Wahrscheinlichkeit" nicht existiere.