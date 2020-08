Staatshaushalt rutscht in Corona-Krise ins Minus

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Staat hat in der Corona-Krise weniger Geld eingenommen als ausgegeben. Bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung lag das Defizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen bei 3,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte./mar/DP/mis