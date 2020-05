Staatssekretär widerspricht Befürchtungen um Stellenabbau bei Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Enak Ferlemann, hat Befürchtungen um einen Stellenabbau bei der Deutschen Bahn in der Corona-Krise zurückgewiesen. "Wir stehen klipp und klar zur Strategie der Bahn", sagte Ferlemann der Wochenzeitung "Die Zeit" (Donnerstag). Diese sehen eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 sowie 70 Prozent mehr Güter im Schienengüterverkehr vor. "Wenn das Bahnmanagement diese Ziele erfüllen soll, dann können wir keine Stellen abbauen, sondern brauchen das Personal, das die Bahn derzeit einstellen möchte."

In der vergangenen Woche war bekannt geworden, dass die Deutsche Bahn wegen hoher Kosten und niedriger Fahrgastzahlen in der Corona-Krise Milliardenhilfen vom Staat benötigt. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) geht davon aus, dass aufgrund der Finanzprobleme mindestens 10 000 Stellen wegfallen könnten. "Die Deutsche Bahn AG will im Gegenzug für staatliche Hilfen etwa fünf Milliarden Euro, davon etwa 2,25 Milliarden beim Personal einsparen", hatte EVG-Vorsitzender Klaus-Dieter Hommel am Wochenende der "Bild am Sonntag" gesagt.

Die Bahn hatte die Zahlen nicht kommentiert. Bislang sehen die Pläne des Konzerns vor, im laufenden Jahr rund 25 000 Beschäftigte einzustellen. Entsprechend entspannt äußerte sich in der "Zeit" auch der Chef der Gewerkschaft der Lokomotivführer (GDL), Claus Weselsky. "Lokführer und Zugbegleiter werden händeringend gesucht. Daran ändert sich nichts. Wer sparen möchte, kann das höchstens in der Verwaltung tun."/maa/DP/mis