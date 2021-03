Stabiler Kern, flexible Schale: Core-Satellite-Investing

Schwerpunkt ist ein Kern aus breit diversifizierten ETFs, darum gruppieren sich auf einzelne Regionen fokussierte ETFs, Fonds auf Trendthemen wie umweltfreundliche Energiegewinnung und Aktien ausgewählter Firmen: So kann ein Portfolio aussehen, das ein Anleger nach dem Core-Satellite-Ansatz zusammengestellt hat.





Wer auf diese Weise investiert, setzt gezielt individuelle Schwerpunkte. Viele Anleger dürfte dabei die Erwartung einer Überschussrendite antreiben, aber auch Förderung zum Beispiel von Entwicklungshilfe, sogenanntes Impact Investing, oder Interesse an Unternehmen aus Sektoren mit Wachstumspotenzial wie Cybersecurity sind mögliche Motive. Vorab sind einige Überlegungen nötig: Bei der Aufteilung etwa reicht die Spanne vom großen Kern mit kleinen Satelliten bis zum „Donut“-Portfolio, das keinen Kern hat, sondern nur aus einem Ring von Satelliten besteht. Was Anleger außerdem beachten sollten, zeigt Scalable-Mitgründer Prof. Dr. Stefan Mittnik in seinem Blog-Beitrag.





