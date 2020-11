Stabiler Wochenauftakt im DAX mit Potenzial auf Oberseite

In der Vorbörse notierten wir kurzzeitig an der 13.240 und hatten diese Marke dann auch am Nachmittag wieder auf der Kurstafel. Eine eindeutige Tendenz zu höheren Kursen ist damit dem DAX zu unterstellen. Was war dabei der Treiber?

Wochenauftakt im DAX gelungen Aus der Vorbörse heraus hatte der DAX die Chance, die Hochs vom vergangenen Mittwoch direkt zu überspingen und ein GAP zum Freitag im Chartbild zurück zu lassen. Doch nach XETRA-Start entschied sich der Aktienindex erst einmal für ein Luftholen. Bis 13.081 Punkte und damit fast punktgenau auf den Freitagsschluss im elektronischen Handel fiel der Index zunächst zurück, bevor er langsam wieder Mut fand. Die Initialzündung für einen Sprung zurück an und knapp über die Hochs des Morgen stammten dann erneut aus den Entwicklungabteilungen der Pharmaunternehmen beziehungsweise dessen Kooperationspartners. Wie bereits vor genau einer Woche gab es eine Pressemitteilung, die sich auf die aktuelle Studie eines Corona-Medikamentes bezog. Diesmal jedoch nicht von BioNtech, sondern vom Impfstoffforscher Moderna. Er vermeldete einen 94,5-prozentigen Wirkungsgrad seines Covid-Impfstoffes in Zusammenarbeit mit Johnson&Johnson. Zudem beginnt bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur Ema ein sogenanntes Rolling-Review-Verfahren. Ziel ist eine vergleichsweise rasche Zulassung des Medikamentes. Der Aktienmarkt erreichte ein Tagshoch von 13.277 Punkten und verfehlte damit nur knapp das Hoch von vergangener Woche. Doch die Auswirkungen waren auch diesmal nicht nachhaltig und Gewinne wurden teilweise wieder abgegeben. Es blieb dennoch bei einem Plustag und folgenden Eckdaten: Eröffnung 13.170,52PKT Tageshoch 13.277,45PKT Tagestief 13.081,11PKT Vortageskurs 13.076,72PKT Der heutige Intraday-Chartverlauf hat damit fast genau auf dem Vortageslevel geschlossen: Auch die Wall Street legte kräftig zu, macht jedoch aktuell ebenfalls eine Konsolidierungsphase durch. Ob sich diese wieder ablegen lässt und die runde 30.000 in Angriff genommen wird, bleibt mit Spannung abzuwarten. Blick auf die Einzelwerte im DAX Insbesondere die Automobilwerte und ihre Zulieferer waren heute wieder gefragt. Eine Normalisierung des Wirtschaftskreislaufs nach zwei potenziellen Impfstoffen gegen Covid19 führten zu Aufschlägen bei Daimler, BMW und Continental. Zudem färbte der neue 5-Jahresplan von Volkswagen positiv auf die Branche ab. Ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag soll in die Digitalisierung und die Entwicklung weiterer Elektrofahrzeuge investiert werden und den Produktionsstandort Deutschland wettbewerbsfähig halten. Dazu sprachen wir am Morgen mit unserem Händer in folgendem Interview: Defensive Werte wie die Immobilienaktien Vonovia und Deutsche Wohnen verloren indessen und bildeten die Schlusslichter im DAX. Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick: Hat sich mit dem heutigen Handelstag das mittelfristige Chartbild vom DAX verändert? Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart Der Widerstand an den Hochs von August und September bleibt bestehen, auch wenn hier ein weiterer optischer "Stich" erfolgte. Die Begrenzungen der letzten Handelstage wurde damit nicht verlassen: Im weiteren Verlauf bleibt es daher spannend, ob ein Ausbruch auf der Oberseite bei 13.300 erfolgen kann und die Jahreshochs ggf. anvisieren lässt oder ob die Impfstoff-Phantasie unter 13.000 einer Ernüchterung weicht. Auch mirgen begleiten wir Sie wieder vorbörslich auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange mit einem DAX-Blick und spannenden Einzelwerten. 