Stabilisierung über 13.000 Punkten

Nach dem starken Anstieg zum Wochenauftakt suchte der DAX heute erst einmal nach einer Orientierung. Dabei geriet die 13.000 als runde Marke zwar ins Visier, wurde jedoch nicht unterschritten. Weitere Kursaufschläge folgten und trieben das Momentum weiter an.

Fortgesetzte DAX-Bewegung

Aus der Vorbörse heraus gab es gleich wieder Kaufargumente, die den DAX zum XETRA-Start direkt über die runde Marke von 13.000 Punkten steigen liessen. Somit war die Korrektur am Abend durch die Wall Street schneller verdaut, als viele Marktteilnehmer dachten. Ein Test der 13.000 blieb aus, bis zum Handelsende gab es hier keine Gefahr.

Vor allem in der zweiten Tageshälfte stieg der DAX noch einmal kräftiger an und übersprang zwischenzeitlich die 13.200er-Marke. Nur knapp darunter endete der Tag, welcher auch in den USA größtenteils weitere Kursgewinne aufzeigte.

Die Hintergründe besprachen wir direkt am Morgen mit unserem Händler:

Die Eckdaten des Handelstages lesen sich wie folgt:

Eröffnung 13.109,77PKT Tageshoch 13.237,59PKT Tagestief 13.018,43PKT Vortageskurs 13.095,97PKT

Der heutige Intraday-Chartverlauf zeigt weiterhin den Druck auf der Oberseite:

Zum Abend ließ dieser nicht merklich nach, so dass auch für morgen die Zeichen nicht auf größerer Korrektur stehen sollten.

Blick auf die Einzelwerte im DAX

Auch heute zählten wieder die Werte zu den Gewinnern, die in der Coronazeit überdurchschnittliche Einschränkungen hinnehmen mussten. Allen voran die MTU Aero Engines. Hier wirkt zudem eine Studie der US-Bank JPMorgan nach, in der es "gute Zeichen für die Luftfahrtbranche" gäbe, sobald der Impfstoff gegen Corona ausgeliefert werde. Da dieser Zeitpunkt nun schneller als gedacht erreicht werden kann, profitiert die ganze Branche weiter.

Ebenfalls profitierte die Autobranche und deren Zulieferer Continental. Ein gestiegenes Verbrauchervertrauen schafft Raum für mehr Dynamik am Markt und somit potenziell mehr Absatz. Volkswagen und Daimler waren daher ebenfalls in der Gewinnerliste zu finden.

Das vollständige Ranking der heutigen DAX-Aktien sehen Sie hier auf einen Blick:

Wie vollzieht sich dieser erneute Plustag im mittelfristigen Chartbild vom DAX?

Mittelfristiger Blick auf den DAX-Chart

An den Hochpunkt des Vortages konnte der DAX nicht anknüpfen, auf Tagesschluss jedoch ein Plus erzielen. Damit steht der Index weiterhin im Kursbereich des Septembers verankert und blickt auf dessen Hochpunkte:

Hier gilt es, entsprechende Widerstände im Chart zu testen und ggf. zu überschreiten. Erst dann ist die Chance auf ein neues Allzeithoch präziser auszuformulieren. Wir berichten darüber sehr gerne auch morgen wieder vor der XETRA-Eröffnung auf dem youtube-Kanal der LS-Exchange.

