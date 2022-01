Stabilisierung über 15.000 im DAX: Was macht die Wall Street?

Der DAX verlor gestern rund 600 Punkte und konnte sich per XETRA-Schluss zumindest an der 15.000 stabilisieren. Auch heute hält diese Marke. Was ist passiert?

DAX-Veränderung und Vola Das waren auch in etwa die Tiefs aus November und Dezember. Zum Allzeithoch fehlen damit 1.300 Punkte. Nach einem positiven Start testete der DAX erneut die 15.000 und stieß sich ab. Ein Muster, was bereits gestern zu sehen war. Dabei verengt sich die VOla vor dem Start der Wall Street wieder: Nachbörslich erholten sich gestern die US-Märkte komplett und der Dow Jones sowie die Nasdaq schlossen im Gewinn. Wie hoch die Vola war, zeigt dieses Chartbild: Dies analysiert Daniel Saurenz für uns am Morgen und Blick auf den VDAX und die weiteren Aussichten in diesem volatiler Umfeld. BLick auf die Aktien Varta, Nvidia, AirBnB und Morphosys Aus dem Aktienbereich blickten wir im Interview erst einmal auf Nvidia und AirBnB aus dem US-Technologiebereich. Bieten sich bei diesen Rücksetzern nun wieder attraktive Chancen? Selbst eine Netflix hatte sich im Tief gestern von den Rekordständen aus betrachtet halbiert gehabt. Aus Deutschland ist eine Varta vor dem Hintergrund der Geschäfte bei E-Mobilität weiter spannend und eine Morphosys könnte bei der aktuellen Bewertung unter einer Milliarde Euro langsam zum Übernahmekandidaten werden. Mit Blick auf die Termine des Tages, wie dem Ifo-Index, versorgen wir Sie zum Tagesstart mit vielen Informationen. Blick auf die Aktiencharts aus dem Video Sehen Sie hier das ganze Video mit allen Aktien noch einmal: Weitere Informationen von der LS-Exchange sind auf Facebook, Twitter und Instagram unter diesen Kanal-Namen zu finden: Mit den Terminen des Tages senden wir einen ersten Gruß und erstes Video an Sie und hoffen, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange in den zweiten Handelstag des neuen Jahres.