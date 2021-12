Stabilus will Dividende deutlich erhöhen

KOBLENZ/LUXEMBURG (dpa-AFX) - Das Führungsgremium des Auto- und Industriezulieferers Stabilus will die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 (bis Ende September) deutlich erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat wollen auf der Hauptversammlung am 16. Februar den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende von 1,25 Euro je Aktie vorschlagen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag mit. Ein Jahr zuvor lag die Dividende bei 0,50 Euro.

Die Ausschüttungssumme der Dividende würde sich laut Mitteilung auf 30,9 Millionen Euro summieren. Bezogen auf das den Anteilseignern zuzurechnende Konzernnettoergebnis würde die Ausschüttungsquote nach Angaben rund 42 Prozent betragen und damit leicht über der von Stabilus angestrebten Quote von 20 bis 40 Prozent liegen./lew/jha/