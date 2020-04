Stabschef: Coronavirus nach Stopp auf Flugzeugträger verbreitet

PARIS (dpa-AFX) - Dem Chef des französischen Generalstabs zufolge hat sich das Coronavirus mit hoher Wahrscheinlichkeit nach einem Zwischenstopp in Brest auf dem Flugzeugträger "Charles de Gaulle" verbreitet. Man gehe davon aus, dass "die Ansteckung" im März während eines Aufenthalts in der Hafenstadt im Nordwesten Frankreichs erfolgte, sagte François Lecointre am Sonntag dem Radiosender France Inter. Lecointre verteidigte die Entscheidung, dass das Schiff im März anlegen durfte. Der Zwischenstopp sei logistisch notwendig gewesen. Zudem habe es zu dieser Zeit noch keine Kontaktbeschränkungen in Frankreich gegeben.

1081 der fast 2000 Militärs seien positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, sagte der Stabschef der französischen Marine, Christophe Prazuck, der Sonntagszeitung "Journal du Dimanche". Mehr als 500 Militärs zeigten demnach Symptome. 24 von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden, zwei von ihnen laut Prazuck auf der Intensivstation.

Das riesige Kriegsschiff war am Ostersonntag im südfranzösischen Hafen Toulon eingelaufen, nachdem an Bord Dutzende Infektionen bestätigt worden waren. Die Soldaten wurden in Toulon und Umgebung für zwei Wochen isoliert. Der genaue Ursprung der Kontamination ist weiter unklar.

Nach dem Coronavirus-Ausbruch wurde Kritik an den Bedingungen auf dem Schiff laut. Matrosen kritisierten in Medien unter anderem, dass Vorsichtsmaßnahmen nach dem Halt in Brest zu früh gelockert worden seien. Marine-Stabschef Prazuck bestritt jegliche Nachlässigkeit bei der Bekämpfung der Verbreitung des Coronavirus an Bord./ari/DP/zb