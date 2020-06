Stadt Tampere: Start eines Konzept- und Realisierungswettbewerbs für einen neuen Sportcampus

Tampere - die attraktivste Stadt Finnlands - erhält ein neues, modernes Bewegungs- und Sportcluster. Der Wettbewerb zu Konzept und Realisierung des Projekts für den Sportcampus Hakametsä beginnt im Juni und dauert bis November 2020. Mit der Entwicklung des insgesamt 14 Hektar umfassenden Areals Hakametsä einher geht eine völlig neuartige Form der Investition in den Spitzensport, das Sportgeschäft und die Werbung für Sport, Gesundheit und Wohlbefinden.

Ziel des Wettbewerbs ist die Suche nach einem Partner für die Stadt Tampere zur Entwicklung des Gebiets. Die Wettbewerbsteilnehmer haben die Aufgabe, einen umfassenden Konzeptplan für das Gebiet Hakametsä auszuarbeiten, der die Anforderungen der Stadt für das Sportcluster erfüllt und der Vision für den Sportcampus Hakametsä entspricht. An dem Wettbewerb können Firmen und Firmenkonsortien mit ausreichenden finanziellen und betrieblichen Ressourcen teilnehmen. Voraussetzung für die Teilnehmer ist die Bildung multidisziplinärer Expertengruppen.

Das Hakametsä-Areal in der Stadt Tampere ist für finnisches Eishockey bekannt, das im dortigen Eissportstadion seit 1965 gespielt wird. Nach der Verlegung der Spitzenliga in die neue Arena UROS LIVE wird Hakametsä zu einer vielseitigen Stätte für Sport und Wellness.

Die Vision für den Sportcampus Hakametsä vereint Bewegung, Sport, Betriebs- und Geschäftsräume und Wohnen in einem modernen Areal mit Synergie zwischen den einzelnen Funktionseinheiten. Hakametsä liegt etwa drei Kilometer vom Zentrum von Tampere entfernt in einem schnell wachsenden Gebiet. Zudem entsteht dort eine neue Straßenbahnverbindung, die 2021 in Betrieb genommen wird.

Weitere Informationen und Anweisungen für die Teilnahme am Konzept- und Realisierungswettbewerb finden Sie auf der Website der Stadt Tampere. Die Wettbewerbssprache ist Finnisch.

www.tampere.fi/hakametsankilpailu

Markus Joonas

Projektmanager

+358 50 345 0705

markus.joonas@tampere.fi

Tero Tenhunen

Projektleiter

Five-star City Centre Tampere

+358 50 540 2860

tero.tenhunen@tampere.fi