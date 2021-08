Stahlhändler Klöckner avisiert Zahlung einer Dividende

Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) zeigt sich zuversichtlich, wieder eine Dividende ausschütten zu können. Wie der Vorstandschef Guido Kerkhoff am Dienstag auf einer Telefonkonferenz mitteilte, sei ein Rekordergebnis immer eine gute Basis, um über eine Dividende nachzudenken. In diesem Jahr wurde keine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Zuletzt wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Klöckner & Co erzielte dank höherer Preise und einer gestiegenen Nachfrage das beste operative Quartalsergebnis seit dem Börsengang im Jahr 2006. Im zweiten Quartal 2021 ergab sich ein Umsatzwachstum von 57,8 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,2 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten verbesserte sich von 11 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 271 Mio. Euro. Das Konzernergebnis lag bei 215 Mio. Euro (Vorjahr: -111 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie betrug entsprechend 2,13 Euro (Vorjahr: -1,11 Euro).

Klöckner erwartet auch für das dritte Quartal einen sehr deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten auf 200 bis 230 Mio. Euro und für das Gesamtjahr auf ein Rekordniveau von 650 bis 700 Mio. Euro. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de