Stahlhändler Klöckner & Co schüttet eine Dividende aus

Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung einer Dividende wurde bereits früher avisiert. Klöckner begründete die Ausschüttung „einer Dividende in außergewöhnlicher Höhe“ mit dem Rekordergebnis für das Geschäftsjahr 2021.

Im letzten Jahr wurde keine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Zuvor wurde letztmals für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Klöckner & Co erzielte im Jahr 2021 das beste operative Ergebnis seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2006. Für das Gesamtjahr 2021 konnte der Umsatz um 45 Prozent auf 7,4 Mrd. Euro gesteigert werden (2020: 5,1 Mrd. Euro). Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten stieg von 111 Mio. Euro im Vorjahr auf 848 Mio. Euro. Das Konzernergebnis betrug 629 Mio. Euro, nach -114 Mio. Euro im Vorjahr. Entsprechend belief sich das Ergebnis je Aktie auf 6,21 Euro (2020: -1,16 Euro).

Im laufenden Jahr erwartet Klöckner & Co ein weiteres Anziehen der Stahlnachfrage in den Kernmärkten Europa und Nordamerika. Bereits für das erste Quartal 2022 rechnet das Unternehmen mit einem deutlichen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorquartal. Die Prognose eines operativen Ergebnisses (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von 130 bis 180 Mio. Euro (Q1 2021: 130 Mio. Euro) wird bestätigt.

Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de