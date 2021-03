Stahlhändler Klöckner schüttet erneut keine Dividende aus

Der Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000) wird keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Im Vorjahr gingen die Aktionäre ebenfalls leer aus. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2021 statt. Zuletzt wurde für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Im Geschäftsjahr 2020 ist der Umsatz von Klöckner & Co um rund 19 Prozent auf 5,1 Mrd. Euro gesunken, wie ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt wurde. Das operative Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten lag im Jahr 2020 mit 111 Mio. Euro um 13 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 124 Mio. Euro. Unter dem Strich lag das zusätzlich durch Restrukturierungsaufwendungen belastete Konzernergebnis mit - 114 Mio. Euro um 59 Mio. Euro unterhalb des Vorjahreswertes von - 55 Mio. Euro.

Trotz der noch immer andauernden COVID-19-Pandemie erwartet Klöckner & Co für das Geschäftsjahr 2021 eine signifikante Zunahme der realen Stahlnachfrage und einen damit einhergehenden deutlichen Anstieg des Umsatzes. Es wird ein deutlich steigendes operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten erwartet.

Redaktion MyDividends.de