Stahlhändler KlöCo erwartet für Geschäftsjahr deutlichen Nettogewinn

Düsseldorf (Reuters) - Der Stahlhändler Klöckner&Co peilt im neuen Geschäftsjahr eine Rückkehr in die Gewinnzone an und will dann auch eine Dividende zahlen.

"Wir sind für das Gesamtjahr sehr optimistisch", sagte Vorstandschef Gisbert Rühl am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Absatz und Umsatz würden wohl deutlich über dem Vorjahresniveau liegen und auch die Preise würden weiter steigen. Auch unter dem Strich erwarte das Unternehmen einen deutlichen Gewinn. KlöCO wolle dann auch wieder eine Dividende zahlen.