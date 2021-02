Stahlhändler KlöCo rechnet mit besserem Quartalsergebnis

Düsseldorf (Reuters) - Der Stahlhändler Klöckner &Co hat seine Erwartungen für das erste Quartal wegen der anziehenden Nachfrage angehoben.

Das Unternehmen rechne auch dank der Kostensenkungen mit einem sehr deutlich über dem Vorjahresquartal liegenden operativen Ergebnis (Ebitda) vor wesentlichen Sondereffekten von 110 bis 130 Millionen Euro, teilte das Duisburger Unternehmen am Dienstag mit. Bislang hatte KlöCo ein gegenüber dem Vorjahresquartal lediglich ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis vor wesentlichen Sondereffekten erwartet. Im ersten Quartal vergangenen Jahres hatte KlöCo einen Wert von 21 Millionen Euro erzielt. Am 10. März legt KlöCo die Bilanz für 2020 vor. Dann will das Unternehmen auch eine Prognose für 2021 veröffentlichen.