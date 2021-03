Stahlkocher in Deutschland schalten einen Gang zurück

Düsseldorf (Reuters) - Die Stahlunternehmen in Deutschland haben im Februar weniger von dem Werkstoff produziert und damit den jüngsten Wachstumskurs nicht fortgesetzt.

Die Rohstahlproduktion sei gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,4 Prozent auf rund 3,1 Millionen Tonnen geschrumpft, teilte die Wirtschaftsvereinigung Stahl am Montag mit. In den ersten zwei Monaten stehe damit ein Minus von 2,6 Prozent in den Büchern. "Die Erholung der Stahlkonjunktur in Deutschland bleibt störanfällig", erklärte der Verband, der unter anderem die Interessen von Unternehmen wie Thyssenkrupp und Salzgitter vertritt.