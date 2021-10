Stallergenes Greer startet CORAP-Forschungsprogramm (Community for Research in Allergic Patients)

Stallergenes Greer, ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Allergenimmuntherapie (AIT) spezialisiert hat, hat heute den Start von CORAP (Community for Research in Allergic Patients) bekannt gegeben. Teil des CORAP-Programms ist ein Forschungsplan, der darauf abzielt, aus klinischen Projekten neue Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Formen der Atemwegsallergien zu gewinnen.

„Stallergenes Greer will die Behandlung von Patienten, die sich einer Allergenimmuntherapie unterziehen, kontinuierlich verbessern. Das CORAP-Programm, das Patienten unmittelbar in die Forschungsprojekte des Unternehmens einbindet, untermauert unsere Ambitionen, präzise personalisierte Allergenimmuntherapie-Lösungen bereitzustellen, indem wir unser Know-how bei Atemwegsallergien mit zusätzlichen klinischen Daten erweitern“, berichtet Amer Jaber, EVP Europe and International und President, Stallergenes SAS.

Patienten, die sich einer AIT von Stallergenes Greer unterziehen, können auf freiwilliger Basis in die CORAP-Community eintreten und an den verschiedenen Phasen der Forschungsinitiativen des Unternehmens teilnehmen.

Das in diesem Monat gestartete CORAP-Programm wird ein breites Spektrum von Forschungsprojekten umfassen, die die Auswirkungen der Allergenimmuntherapie auf die Lebensqualität der Patienten und andere relevante, von Patienten berichtete Behandlungsergebnisse evaluieren.

ÜBER STALLERGENES GREER LTD

Stallergenes Greer Ltd. mit Hauptsitz in London (Großbritannien) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Diagnose und Behandlung von Allergien durch die Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen zur Allergenimmuntherapie spezialisiert hat. Stallergenes Greer Ltd. ist die Muttergesellschaft von Greer Laboratories, Inc. (mit Sitz in den USA) und Stallergenes SAS (mit Sitz in Frankreich). Weitere Informationen sind verfügbar unter www.stallergenesgreer.com

