Stallergenes Greer: subkutane Allergenimmuntherapie (SCIT) Alustal® ab sofort verfügbar

Stallergenes Greer, ein biopharmazeutisches Unternehmen, das auf die Behandlung von Atemwegsallergien spezialisiert ist, hat die Verfügbarkeit von Alustal® – einer SCIT-Lösung (subkutane Allergenimmuntherapie) – in den Märkten Italien und Spanien bekannt gegeben. Diese Ankündigung folgt auf die vollständige Wiederaufnahme der SCIT-Produktion in Antony (Frankreich). Außerdem wird Alustal® in den kommenden Monaten in Australien, Frankreich und in der Schweiz erhältlich sein.

„Wir freuen uns, dass Patienten und die Ärztegemeinschaft mit Alustal® Zugang zu einer alternativen Allergenimmuntherapie-Option erhalten. Das umfassende SCIT-Angebot von Stallergenes Greer ist das Ergebnis nachhaltiger Investitionen in modernste Produktionsstätten und Qualitätssysteme und spiegelt unser Engagement wider, eine breites Spektrum an individualisierten Behandlungsoptionen anzubieten, das dem medizinischen Bedarf an Präzisionsbehandlungen gerecht wird”, so Amer Jaber, Executive Vice President Operations Europe & International.

Die SCIT-Produkte von Stallergenes Greer decken den Bedarf der Patienten, deren Profil und Lebensstil einen alternativen Zugang zu Behandlungs- und Abgabeformen, längeren Behandlungsintervallen oder Monitoring der Einhaltung durch ihre Ärzte erfordern. Zum SCIT-Angebot des Unternehmens gehören außerdem Albey®, das schrittweise wiedereingeführt wird, und Alyostal® Pricktests.

Stallergenes Greer strebt an, ein breites Sortiment an präzisen individualisierten Behandlungsoptionen für jedes Patientenprofil und jeden Markt anzubieten – darunter Diagnostiklösungen, injizierbare Therapien und sublinguale Therapien, wie etwa Tropfen und Tabletten.

ÜBER ALUSTAL®

Alustal® ist eine im Jahr 1997 eingeführte Aluminium-basierte Suspension zur subkutanen Injektion. Das Aluminium-Adjuvans ermöglicht die langsame Freisetzung des Antigens an der Injektionsstelle zur Stimulierung der Immunantwort.

Alustal® ist indiziert für Typ-I-Allergien (Coombs-und-Gell-Klassifizierung), die hauptsächlich saisonale oder mehrjährige Konjunktivitis, Rhinokonjunktivitis sowie saisonales oder mehrjähriges Asthma (leicht bis mittelschwer) bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen umfassen.

ÜBER STALLERGENES GREER Ltd

Stallergenes Greer Ltd ist ein globales Unternehmen des Gesundheitssektors mit Hauptsitz in London (UK), das auf die Diagnose und Behandlung von Allergien durch die Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen zur Allergenimmuntherapie spezialisiert ist. Stallergenes Greer Ltd ist die Muttergesellschaft von Greer Laboratories Inc. (mit Sitz in den USA) und Stallergenes SAS (mit Sitz in Frankreich).

