Stanley Black & Decker kündigt Dividende für das zweite Quartal an

Der amerikanische Industriekonzern Stanley Black & Decker Inc. (ISIN: US8545021011, NYSE: SWK) zahlt am 21. Juni 2022 eine vierteljährliche Dividende von 79 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal an seine Aktionäre aus. Record day ist der 7. Juni 2022.

Im September 2021 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal eine Anhebung der Dividende um 9 Cents bzw. 13 Prozent. In den letzten 54 Jahren wurde die Ausschüttung jedes Jahr erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden 3,16 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 141,49 US-Dollar (Stand: 22. April 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,23 Prozent. Der Konzern aus New Britain in Connecticut startete 1877 mit der Ausschüttung einer Dividende. Seitdem wurden über 144 Jahre ununterbrochen Zahlungen an die Aktionäre geleistet. Nach Firmenangaben ist dies unter den Industriekonzernen an der Wall Street Rekord. Stanley Black & Decker ist in den Bereichen Werkzeuge und Sicherheitstechnik tätig. Das heutige Unternehmen entstand im November 2009, als Stanley Works die Übernahme des amerikanischen Werkzeughersteller Black & Decker bekannt gab. Im vierten Quartal (1. Januar 2022) des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,07 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4 Mrd. US-Dollar), wie am 1. Februar berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 328,2 Mio. US-Dollar nach 467,3 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street mit 24,99 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 21,35 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. April 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de