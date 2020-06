Stanley Black & Decker zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Stanley Black & Decker Inc. (ISIN: US8545021011, NYSE: SWK) wird an diesem Dienstag eine Dividende von 69 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal 2020 ausbezahlen (Record day war der 2. Juni 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,76 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 135,38 US-Dollar (Stand: 15. Juni 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,04 Prozent. Der Konzern aus New Britain in Connecticut startete 1877 mit der Ausschüttung einer Dividende. Seitdem wurden 143 Jahre ununterbrochen Zahlungen an die Aktionäre geleistet. Unter den Industriekonzernen an der Wall Street ist dies Rekord. In den letzten 52 Jahren wurde die Ausschüttung jedes Jahr erhöht.

Stanley Black & Decker ist in den Bereichen Werkzeuge und Sicherheitstechnik tätig. Das heutige Unternehmen entstand im November 2009, als Stanley Works die Übernahme des amerikanischen Werkzeughersteller Black & Decker bekannt gab. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 (28. März 2020) betrug der Umsatz 3,13 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,33 Mrd. US-Dollar). Der Gewinn lag bei 133,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 169,9 Mio. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 20,32 Prozent im Minus bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 20,92 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Juni 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de