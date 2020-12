Starinvestor: Die Salesforce-Aktie bietet nach der Slack-Übernahme 100 % Kurspotenzial!

Die Salesforce-Aktie hat in den letzten Tagen mächtig Schlagzeilen gemacht: Der US-amerikanische Anbieter von Software möchte das zuletzt COVID-19-gehypte Unternehmen Slack übernehmen und ist bereit, einen ordentlichen Batzen Cash dafür zu bezahlen.

Ist das ein toller Deal? Immerhin kann Salesforce damit sein Produktportfolio weiter ausbauen und eine digitale Lösung für Homeoffice und die Digitalisierung ergattern. Das könnte ziemlich sinnvoll erscheinen, auch wenn der Kaufpreis mit 27,7 Mrd. US-Dollar natürlich alles andere als preiswert ist.

Aber wird das das Potenzial der Salesforce-Aktie bedeutend vergrößern? Ein Starinvestor ist jedenfalls überzeugt: Ja! Und er sieht ein Kurspotenzial von 100 % nach der Übernahme, was uns im Folgenden etwas näher beschäftigen soll.

Starinvestor: Salesforce-Aktie mit 100 % Potenzial!

Genauer gesagt ist es Jim Cramer, der jetzt eine solche Prognose gewagt hat. Cramer ist in der Welt von Aktie und Börse kein Unbekannter, sondern in den USA insbesondere als ehemaliger Hedgefondsmanager bekannt. Beziehungsweise inzwischen vermehrt als TV-Persönlichkeit.

Wie auch immer: Nach dem Slack-Deal ist Cramer jedenfalls überzeugt, dass mit dem brillanten Coup die Salesforce-Aktie ein Verdopplungspotenzial besitzen dürfte. Salesforce habe ein starkes Wachstum aufgezeigt und zuletzt eine Marktkapitalisierung von 200 Mrd. US-Dollar generiert. Allerdings wäre es nach dem Gesetz der großen Zahlen inzwischen schwieriger geworden, organisch weiterzuwachsen und beispielsweise ein 500-Mrd.-US-Dollar-Konzern zu werden.

Mit der Übernahme von Slack würde Salesforce eine Phase des anorganischen Wachstums einläuten, was ein spannender Schritt sei. Gleichzeitig besaß Salesforce bis jetzt das Problem, dass die Produkte für die meisten Verbraucher unsichtbar sind (lediglich für ausgewählte Experten erschließt sich das konkrete Potenzial). Durch den Slack-Deal würde sich das schlagartig ändern.

Ein deutlich sichtbareres Produktangebot und die Möglichkeit, per anorganischem Wachstum bessere Resultate zu erzielen, ist für Cramer daher das Gesamtpaket, das zu einer Kursverdopplung führen könnte. Spannend ist diese Einschätzung bei der Salesforce-Aktie definitiv.

Bleiben wir beim anorganischen Wachstum …

Grundsätzlich, so glaube ich, ist es zweitrangig, ob die Produkte sichtbar sind oder nicht. Wenn das Wachstum anhält und die Net Retention Rate konsequent hoch bleibt, können wir auch als „Nicht-Experten“ erkennen, wie wertvoll die Lösungen sind. Der Wachstumskurs und der Erfolgskurs der Aktie müssen daher meiner Meinung nach nicht zwingend mit der Sichtbarkeit der Produkte verbunden sein.

Was jedoch bemerkenswert ist: Ja, möglicherweise könnte Salesforce mit dem Erwerb von Slack eine neue Phase des Wachstums eingeläutet haben. Eine Marktkapitalisierung von 200 Mrd. US-Dollar ist alles andere als klein und das organische Wachstum findet (eben nach dem Gesetz der großen Zahlen) früher oder später einen Endpunkt. Anorganisches Wachstum kann dem entgegenwirken.

Insofern teile ich Cramers Einschätzung grundsätzlich, dass durch die anorganischen Zukäufe neue Optionen entstehen. Ob das zu einer Kursverdopplung reicht? Das wiederum können Foolishe Investoren etwas individueller beurteilen.

Salesforce-Aktie: Jetzt spannend?

Ob die Salesforce-Aktie daher jetzt ein Kauf ist, das wollen wir an dieser Stelle nicht final beantworten. In Cramers Augen jedenfalls schon, immerhin sieht die TV- und Börsenpersönlichkeit hier 100 % Kurspotenzial. Für mich ist der Key-Take-Away-Part jedenfalls: Die Salesforce-Aktie wird vermutlich anorganisch weiterwachsen wollen. Oder auch müssen. Das können wir positiv, aber auch negativ werten.

