Starinvestor: Walt-Disney-Aktie & Bitcoin verkauft!

Jim Cramer gilt als Starinvestor. Als ehemaliger Hedgefonds-Manager hat die Persönlichkeit jedenfalls eine Menge Erfahrung aufgebaut. Allerdings ist das nicht alles: Im Rahmen seiner jetzigen Karriere kommentiert der Veteran schließlich noch die Märkte, einzelne Aktien und Trends überaus medienwirksam.

Der Starinvestor Jim Cramer macht jetzt mit zwei interessanten Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Demnach hat der Investor Aktien von Walt Disney und den Bitcoin zuletzt verkauft. Ganz ehrlich: Das kann ich nur in einem Fall verstehen.

Starinvestor: Bitcoin verkauft!

Der Starinvestor Jim Cramer hat sich vom Bitcoin getrennt. Zwar nicht von allen, wie es in diesem Kontext weiterhin heißt. Wohl aber zu einem großen Teil, was durchaus auf einen Wechsel der eigenen Haltung hindeuten könnte. Wobei es die Begründung ist, die bemerkenswert ist.

Cramer verweist bei seiner Kommentierung darauf, dass er den Bitcoin nicht brauche. Deshalb habe er fast alle seine digitalen Münzen veräußert und augenscheinlich sein Haus mit dem Kursgewinn abbezahlt. Eine interessante Situation, die zeigt: Der Starinvestor hat nicht aus einem ideellen Vorhaben heraus in die Kryptowährung investiert. Nein, sondern einfach nur, weil er selbst das Wertsteigerungspotenzial gesehen hat. Oder, man könnte auch sagen: Etwas spekulierte.

Der Nutzen des Bitcoins ist eine gängige Kritik, insbesondere auch jetzt wieder in Zeiten des Abverkaufs. Die Äußerungen des Starinvestors sollten Investoren und Spekulanten jedoch zumindest zum Nachdenken bringen. Ist der Bitcoin überhaupt in der Art und Weise genutzt, wie es ursprünglich mal vorgesehen worden ist? Oder handelt es sich einfach bloß um ein Spekulationsgut? Glücklicherweise muss ich das nicht abschließend beantworten.

Jim Cramer verkauft auch Walt Disney

Zugegebenermaßen bin ich etwas irritiert davon, dass sich der Starinvestor außerdem von seinen Aktien von Walt Disney getrennt hat. Wie es weiterhin heißt, erfolgt dieser Schritt nach 16 Jahren. Cramer scheint eigentlich unternehmensorientiert und langfristig dabei gewesen zu sein.

Auch hier ist die Begründung jedoch interessant. Laut dem Starinvestor gibt es seiner Ansicht nach kritische Punkte bei der Konzernstrategie. Es handele sich um ein Pandemie-Spiel, die Aktie sollte jedoch mittlerweile wieder ein Post-Pandemie-Spiel sein. Er würde sich einen Fokus auf Freizeitparks, Kreuzfahrten und die Umsatzbringer wünschen. Nicht jedoch zu sehr auf das Streaming, das die Note einer Wachstumsaktie hier herein bringt.

Diese Kritik des Starinvestors bezüglich Walt Disney teile ich nur begrenzt. Für mich ist es gerade der Mix als Pandemie-Spiel und Post-Pandemie-Aussicht, die eines schafft: einen Konzern, der stärker geworden ist in den vergangenen anderthalb Jahren und aufgrund dessen attraktiv erscheint. Wachstum und Value könnten interessante Blickwinkel sein. Wobei die Freizeitparks die Umsatz- und Cashflow-Bringer in Zukunft sein dürften. Das Streaming ist hingegen die Wachstumsthese.

Im Endeffekt gilt natürlich: Man muss nicht mit den Positionen eines Starinvestors einig sein. Aber es kann dich bereichern, dich kritisch mit deren Positionen auseinanderzusetzen und eigene Investitionsentscheidungen zu treffen.

