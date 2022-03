Starinvestorin geht bei Roku & Teladoc Health offenbar All-In!

Die Starinvestorin, die bei Roku und Teladoc Health offenbar All-In geht, ist Cathie Wood. Des Öfteren schon gab es aktuelle Wasserstandsmeldungen darüber, was sie kauft und was sie verkauft. Die zwei eingangs genannten Aktien gehören nicht nur regelmäßig dazu. Nein, sondern sie sind auch gemessen an ihrem Gesamtgewicht im Portfolio des bekannten Ark Innovation ETF sehr prominent vertreten.

Riskieren wir einen Blick darauf, wie stark Cathie Wood ihren Einsatz bei Roku und Teladoc Health erhöht hat. Inzwischen hat sie definitiv nicht nur den Dip gekauft. Nein, sondern den Crash für einen sukzessiven Ausbau ihrer Position genutzt. Oder eben, sie geht All-In.

Cathie Wood hat Roku & Teladoc Health stark positioniert

Die Starinvestorin Cathie Wood hat Roku und Teladoc Health mittlerweile zu ihren zweit- beziehungsweise drittgrößten Aktienpositionen gemacht. Das ist zugegebenermaßen vor dem Tech-Crash der Fall gewesen. Allerdings hat sich auch das Volumen der in die jeweiligen Aktien investierten Mittel sukzessive mit erhöht.

Per Ende des 01.03.2022 sind 856,7 Mio. US-Dollar in Teladoc Health investiert gewesen. Damit kommt die Aktie auf die zweitgrößte Position im Ark Innovation ETF. Wohingegen Roku es auf ein Gewicht von 801,7 Mio. US-Dollar bringt. Das ist ein ebenfalls starker dritter Platz. Der relative Anteil der beiden Aktienpositionen liegt damit zwischen 6,53 und 6,98 %. Vielleicht schon jetzt der Hinweis: Für ein diversifiziertes Innovationsdepot und Growth-Aktien ist das so etwas wie All-In gehen. Lediglich Tesla ist mit momentan 8,89 % größer positioniert.

Das Bemerkenswerte ist außerdem, dass die Aktien so stark gefallen sind und Cathie Wood trotzdem ihren Einsatz konsequent erhöht hat. Ja, sogar absolut mit jeweils über 800 Mio. US-Dollar. Der Streaming-Spezialist ist im Moment noch ca. 70 % seit dem Rekordhoch im Minus. Die Telemedizin-Aktie wiederum um ca. 74 %. Diese Positionen so weit auszubauen, das können wir für meinen Geschmack als All-In gehen bezeichnen.

Eine Menge langfristig orientierter Überzeugung

Bei den Top-Aktien Roku und Teladoc Health ist Cathie Wood offenbar sehr überzeugt von den langfristig orientierten Aussichten. Ihr Ark Innovation ETF ist inzwischen zu ca. 13,5 % von diesen beiden Aktien abhängig. Wie gesagt: Für ein diversifiziertes Growth-Depot ist das eine vergleichsweise hohe Allokation.

Ob sich das lohnt und ob Foolishe Investoren folgen sollten, das ist natürlich eine andere Frage. Immerhin existieren jedoch über 800 Mio. Gründe pro Aktie, die die Starinvestorin Cathie Wood tangieren. Das ist ohne jeden Zweifel eine Menge und drückt für mich ein hohes Maß an Potenzial aus. Vermutlich auch, weil die fundamentalen Bewertungen nach dem Tech-Sell-Off derart preiswert sind.

