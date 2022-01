Mit der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA wird ein schwächerer Auftakt an der Frankfurter Börse erwartet. Die DAX-Verluste halten sich aber in Grenzen. Eine starke Apple-Bilanz stützt die Kauflaune.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US0378331005, FR0000121014,