Starke DAX-Bewegungen am EZB-Tag

Auf diesen Handelstag wurde mit Hochspannung geschaut. Nicht nur wegen der Kursgewinne im Vorfeld, die eine Konsolidierung erwarten ließen, sondern insbesondere wegen dem Termin am Nachmittag: Es tagte die Europäische Zentralbank und sorgte damit für hohe Volatilität am Markt.

Konsolidierung und neues Verlaufshoch

Der Handelstag startete mit der erwarteten Konsolidierung und Interpretation des Konjunkturpaketes. 130 Milliarden an Finanzhilfen hat die Bundesregierung am Vorabend verabschiedet und möchte damit die wirtschaftliche Erholung nach dem Corona-Schock beschleunigen. Vorab stiegen die Kurse bereits stark an, so dass wir allein in dieser Handelswoche rund 900 Punkte zum Vorwochenschluss zugelegt hatten.

Leicht schwächere Kurse am Vormittag knapp unter und oberhalb der 12.400 sprachen für ein Abwarten der Marktteilnehmer im Vorfeld der EZB-Zinssatzentscheidung. Am Leitzins selbst wurde nichts geändert. Er verharrt weiterhin bei Null.

Ein Paukenschlag war jedoch die Veröfentlichung der Europäischen Zentralbank zum Anleihekaufprogram. Bisher waren 750 Milliarden Euro zugesagt und mit der heutigen Sitzung wurde diese Summe noch einmal um weitere 600 Milliarden erweitert. Diese Hilfen sollen Staaten und Unternehmen zugute kommen. Denn die EZB hierbei als Käufer für Anleihen zu wissen, spart enorme Zinsen im Vergleich zu einer Finanzierung über den Kapitalmarkt ein.

Diese Meldung sorgte für einen starken Kursschub um 13.45 Uhr. Binnen weniger Minuten stieg der DAX von rund 12.420 Punkten auf ein neues Tageshoch, was mittelfristig ein neues Verlaufshoch darstellte. Die Ernüchterung folgte umgehend und mit ihr ein neues Tagestief.

Erst mit der Pressekonferenz und weiteren Daten aus den USA zum Arbeitsmarkt stabilisierte sich der Markt am frühen Nachmittag wieder und ging mit einem leichten Minus aus dem Handel. In den USA waren knapp 1,9 Millionen neue Arbeitslose zur Vorwoche hinzugekommen. Damit verloren seit Mitte März mehr als 42 Millionen Menschen (zeitweise) ihre Arbeit. Der offizielle Arbeitsmarktbericht wird morgen erwartet.

Der Intraday-Verlauf des DAX mit Bezug auf die Schlusskurse vom Abend bei Lang & Schwarz sieht wie folgt aus:

Das XETRA-Handelssystem zeigt ein Minus von 0,5 Prozent zum Vortag und folgende Rahmendaten:

Eröffnung 12.390,03PKT Tageshoch 12.558,24PKT Tagestief 12.326,44PKT Vortageskurs 12.487,36PKT

Gewinner und Verlierer im DAX

Typisch für einen Konsoliderungstag ist die Tatsache, dass die stärksten Werte der Aufwärtsbewegung ein Minus aufweisen. Dies betraf insbesondere MTU Aero Engines, welche an beiden Tagen zuvor an der Spitze der DAX-Tops zu finden war:

Ebenfalls schwächer waren die Automobilwerte. Dies hat noch einen anderen Hintergrund - im Corona-Paket der Bundesregierung wurde keine explizite Prämie für den Kauf von Autos ausgewiesen. Darauf spekulierten nach der Prämie aus Frankreich im Vormonat einige Analysten auch für Deutschland.

Entsprechend enttäuscht waren Anleger in diesem Bereich von der Regierungshilfe und nahmen wieder einige Gewinne der Vortage mit.

Wie sich dieses Paket genauer zusammensetzt, hatten wir heute Morgen im Marktgespräch erörtert. Schalten Sie gerne wieder ein:

Chartblick auf den DAX

Mittelfristig ist der DAX weiterhin in einem Kursbereich, den wir letztmalig im Februar diesen Jahres gesehen hatten:

Ob diese starke Woche auch am morgigen Freitag eine Fortsetzung findet, ergründen wir gerne gemeinsam bereits vorbörslich mit einem Händler der LS Exchange.

Kommen Sie gut in den letzten Handelstag der Börsenwoche.

