Starke Firmenbilanzen stützen Europas Börsen vor EZB-Entscheid

Frankfurt (Reuters) - Solide Wachstumszahlen europäischer Firmen haben die Corona-Sorgen der Aktienanleger am Donnerstag in den Hintergrund gedrängt.

Steigende Infektionszahlen in Indien und Japan sowie die bevorstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) begrenzten die Kursgewinne allerdings. Der Dax legte am Vormittag ein halbes Prozent auf 15.269 Punkte zu, der EuroStoxx50 gewann 0,7 Prozent auf 4005 Zähler.

Lockere Töne aus der Geldpolitik könnten den Aktienmärkten die nötige Dynamik für eine Fortsetzung der Rally verleihen, sagte Stratege Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi. Experten gehen insgesamt davon aus, dass die Euro-Währungshüter den Ball voraussichtlich flach halten werden. Die Diskussion über eine Drosselung der Wertpapierkäufe könne bis Juni warten, der Endpunkt des Programms werde wohl im September erörtert, prognostizierte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. An ihrem Leitzins, der auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent liegt, dürfte die EZB nicht rütteln.

Im Gegensatz dazu stellte die Bank of Canada angesichts aufgehellter Konjunkturaussichten jüngst eine Zinsanhebung bereits für Ende 2022 in Aussicht. Der Kanadische Dollar notierte nahe seines Drei-Wochen-Hochs. Nach der Zentralbanksitzung am Mittwoch war der US-Dollar auf 1,2459 von zuvor 1,2654 Kanadischen Dollar gefallen. Der Euro notierte am Donnerstag im Vorfeld der EZB kaum verändert bei 1,2026 Dollar.

REKORD-INFEKTIONEN IN INDIEN LASTEN AUF BÖRSEN

Die indische Rupie blieb angeschlagen. Indien verzeichnete den höchsten Zuwachs an neuen Corona-Fällen, der bislang weltweit festgestellt wurde. "Was die Marktstimmung dämpft, ist die Tatsache, dass sich die Covid-19-Pandemie in Indien und Japan wieder rasant ausbreitet, obwohl gehofft wurde, dass die Ausbreitung der Impfung die Infektionssituation verbessern würde", sagte Analyst Satoru Yoshida vom Handelshaus Rakuten Securities.

Die Pandemie-Lage in Indien lastete auch auf den Rohölpreisen. Gestiegene US-Lagerbestände sorgten zusätzlich für Abgabedruck. Die Sorten Brent und WTI verbilligten sich um bis zu 1,2 Prozent auf 64,60 beziehungsweise 60,64 Dollar je Barrel. Bei den Metallen fiel der Kupfer-Preis um 0,6 Prozent auf 9465 Dollar je Tonne. Das in Krisenzeiten begehrte Gold verteuerte sich hingegen um bis zu 0,2 Prozent auf 1797 Dollar je Feinunze.

NESTLE UND SAP STEIGEN - CREDIT SUISSE AUF TALFAHRT

Am Aktienmarkt legten SAP 1,3 Prozent zu. Der Softwareriese hat das Tempo bei der Verlagerung seines Kerngeschäfts in die Cloud erhöht und die Erlöse gesteigert. Rund fünf Prozent nach oben ging es für die Aktien von Amadeus Fire. Der Personaldienstleister startete mit einem Plus bei Umsatz und Gewinn in das Jahr. Hocherfreut zeigten sich Anleger auch über Volvo angesichts eines überraschend starken Jahresauftakts. Die Aktien des schwedischen Lkw-Bauers stiegen in Stockholm um 4,5 Prozent.

In Zürich gewannen die Papiere von Nestle 3,5 Prozent. Eine große Nachfrage nach Kaffee, Milchprodukten und Tiernahrung hat dem Lebensmittelriesen das stärkste Umsatzwachstum seit zehn Jahren beschert. Unter Druck gerieten hingegen Credit Suisse, deren Titel nach einer Kapitalerhöhung um 3,8 Prozent abwerteten. Der Zusammenbruch des Großkunden Archegos hat der Schweizer Großbank rote Zahlen eingebrockt.