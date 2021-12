Starke Gegenbewegung aber später Abverkauf

Der Tag der Gegenbewegung im DAX

Auf die heftigen Kursverluste der letzten Tage sollte heute nun eine stärkere Erholung folgen. Immerhin waren wir von den Rekorden im DAX mittlerweile fast 1.300 Punkten entfernt.

Mit Blick auf die Vorbörse skizzierte sich schon frühzeitig das Erholungspotenzial für den Tag. Eingeleitet vom Nikkei und positiven US-Futures stand der Index bereits vor dem XETRA-Stand nahe der Vortageshochs. Dort sollte später der Startschuss zu einer Aufholjagd gegeben werden.

Der DAX konnte damit am Morgen die 15.000 erneut verteidigen und schwungvoll starten. Es entstand sogar eine neue Kurslücke am Morgen, die diesmal aufwärtsgerichtet war. Vor dem Hintergrund der Bewegung im Nikkei, wo ein erster Omikrom-Fall bekannt wurde, schauten wir zunächst auf die Softbank-Aktie. Sie notiert an einer Unterstützung.

Eine fast schon ethische Frage ist mit den Patenten der Vakzine verbunden. Dies erörtern wir hier und blicken auf die Auswirkungen bei Moderna, die gestern auch einen Kommentar zur Mutation abgaben.

Mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest haben wir noch Alibaba und Amazon im Fokus. Die Konsumdienstleister könnten nun in die statistisch stärkste Phase des Jahres starten. Am Aktienkurs ist davon noch nichts zu merken.

Nach dem Handelsstart korrigierte der Markt kurz unter 15.200 Punkten. Denn der deutsche Einzelhandel kommt noch immer nicht richtig in Schwung und verbuchte einen Umsatzeinbruch um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Marktsituation kommentierten wir entsprechend mit unserem Händler Björn an dieser Stelle:

Marktgespräch aus dem Handel

Der DAX baut seinen Gewinne vom Morgen weiter aus und notiert zum Mittag bei 15.340 Punkten. Damit hatte er sich auf ein neues Wochenhoch gesetzt. Wie ist dies vor dem Hintergrund der anziehenden Volatilität der letzten Tage und Nachrichtenlage zu werten?

Darüber spricht Andreas Bernstein mit unserem Händler Björn, der hier eher zu Zurückhaltung tendiert. Denn die mittelfristigen Auswirkungen sind weder bei einem neuem Vakzin noch bei der Wirtschaft abschätzbar.

Jerome Powell ist auch schwer abschätzbar. Er hat sich gestern zu seinem Weg, die Anleihenkäufe zu drosseln, weiter bekannt und die Inflation damit im Auge. Profitieren könnten die Banken, wie der Verlauf der Deutschen Bank heute und in den letzten Wochen von Goldman Sachs untermauern.

Ein weiteres Thema sind die Quartalszahlen von Salesforce. Sie fielen nicht ganz so gut aus, was die Prognose anging. Davon profitiert heute der Konkurrent SAP aus dem DAX40.

Der Index selbst nahm weiter Fahrt auf und schloss am Nachmittag zur 15.400 auf. Dies war jedoch noch lange nicht das Tageshoch. Mit einer eher verhaltenen Wall Street fasst der DAX weiteren Mut und kletterte beinahe auf das Hoch vom Freitag, was am Morgen erfolgte und knapp über der 15.500er-Region eine Kurslücke abgrenzt. Von diesem Punkt aus kam dann wieder Druck in den Markt.

Die Volatilität stieg zur Wochenmitte und damit zum Monatsstart erneut an und umfasste 320 Punkte zwischen de, Tageshoch und de Tagessief.

Diese Xetra-Rahmendaten sind aufgezeichnet worden:

Eröffnung 15.237,38 Tageshoch 15.508,44 Tagestief 15.187,74 Vortageskurs 15.100,13 Schlusskurs 15.472,67

Nachbörslich gaben die US-Märkte stark ab und zogen den DAX entsprechend mit. Alle Tagesgewinne sind wieder revidiert worden. Hintergrund war ein Omikron-Fall in den USA, der das Thema Covid19 nun auch in Amerika wieder stärker in den Fokus rückt. Im Bundesstaat Kalifornien ist der Virus bei einer Person entdeckt worden, die am 22. November aus Südafrika zurückkehrte.

Im Verlauf des heutigen Tages ist der zunächst intakte Tagestrend und der Abverkauf am Abend deutlich zu sehen:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Technologie-Aktien dominieren

Heute standen die Technologiewerte im Fokus der Anleger. Eine Infineon und auch eine Siemens führten die Rangliste an. Technologie war auch zunächst im US-Handel gefragt.

Auch die Volkswagen-Aktie legte heute technisch zu und konnte sich nach den jüngsten Kursabschwüngen wieder stabilisieren. Angetrieben von der Phantasie, die eigentlich eher bei Daimler spielte, um die Abspaltung der Truck-Sparte, profitierte heute der ganze Sektor.

Im Fahrwasser der Erholung am Gesamtmarkt und zunächst nachlassenden Covid19-Sorgen ließ das Momentum in den Corona-Aktien dann heute wieder stärker nach. Gemeint sind die Werte HelloFresh, Zalando und Delivery Hero. Alle drei Titel verloren deutlich an Wert. Zalando steuert damit auf sein Mehrmonatstief zu und könnte auf den Stand aus Juni 2021 zurückfallen.

In dieser Übersicht blicken wir auf die heutigen Tops und Flops des Handelstages an der LS-X:

Wie entwickelte sich das mittelfristige Chartbild?

Blick auf den DAX-Tageschart

Die heutige Tageskerze setzt ein Ausrufezeichen. Die Stärke war beachtlich und umspannte die letzten Handelstage. Damit ist der Index im Hoch an die Kurslücke herabgelaufen, die wir am "Black Friday" hinterlassen hatten.

Nach dem XETRA-Schlusskurs drehte der Markt jedoch und baute die Kerze erneut ab. Dennoch blicken wir erst einmal auf diese Notierung:

Wie stark die Entwicklung aus der Nachbörse sich morgen früh niederschlägt, erörtern wir gern für Sie am Donnerstag. Dabei wir auf dies charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange eingegangen. Zum Mittag besprechen wir dann wieder mit Ingmar Königshofen das Marktgeschehen.

