Starke Zahlen treiben Dax und MDax, Siemens hebt wieder Prognose

Zum dritten Mal in diesem Geschäftsjahr hebt Siemens seine Gewinnprognose an. Der Konzern hat heute seine Quartalszahlen vorgelegt. An der Frankfurter Börse haben Dax und besonders MDax mit Gewinnen geschlossen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008467416, DE0008469008, US2605661048, DE0007236101