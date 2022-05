Starker Dollar: Was heisst das für Zertifikate?

Was passiert bei einem Basiswert in US-Dollar, wenn die Wechselkurse schwanken und wie kann man sich dagegen absichern? Anouch Wilhelms, Société Générale erklärt, was bei Währungschwankungen zu beachtren ist. Welche Produkten es außerdem gibt, die sich direkt auf Wechselkurse beziehen und was man dabei beachten muss, erklärt der Zertifikate-Experte in dieser Ausgabe der "Anlageidee".

Zugehörige Wertpapiere: EU0009652759