Starkes Absatzplus in China schiebt Volkswagen im Februar an

Hamburg (Reuters) - Ein kräftiger Anstieg der Auslieferungen in China hat Volkswagen Schub verliehen.

Im Februar lieferte der Konzern 226.500 Fahrzeuge auf seinem größten Absatzmarkt aus. Das war fast viermal soviel wie vor einem Jahr, als die Corona-Krise in der Volksrepublik ihren Höhepunkt hatte und das öffentliche Leben dort bei der Bekämpfung des Virus stillstand. Seither hat sich China rasch erholt. Dagegen brach der Absatz in Westeuropa im vergangenen Monat um ein Fünftel ein, weil es hier wegen der Pandemiebekämpfung noch starke Einschränkungen gibt. Weltweit steigerten die Wolfsburger die Auslieferungen im Februar um 19,3 Prozent auf 651.600 Fahrzeuge, wie der Konzern am Freitag mitteilte.

Das kräftige Plus in China glich in den beiden ersten Monaten einen Rückgang in anderen Regionen aus. Insgesamt brachte der weltweit zweitgrößte Autobauer rund um den Globus seit Jahresbeginn rund 1,5 Millionen Pkw, Lkw und Busse zu den Kunden, 6,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.