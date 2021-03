Starkes Asien-Geschäft gibt BMW Schub

Hamburg (Reuters) - Angetrieben durch das starke Geschäft in Asien sieht sich BMW trotz Corona-Krise auf Kurs für seine Geschäftsziele.

"Wir sind insgesamt gut unterwegs, um unsere wesentliche Zielsetzung für das laufende Jahr zu erreichen", sagte BMW-Finanzchef Nicolas Peter am Mittwoch im Gespräch mit Journalisten. Der Absatz werde eher am oberen Rand der in Aussicht gestellten Spanne von fünf bis zehn Prozent wachsen. Auch beim Ziel einer operativen Rendite (Ebit-Marge) im Automobilgeschäft von sechs bis acht Prozent sei BMW "gut unterwegs". Entsprechend rechne er auch mit einer Verbesserung beim Free-Cashflow. Die Ergebnisse in Asien seien "beeindruckend".