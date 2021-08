Starkes Ergebnis: Novo Nordisk legt das benötigte Fundament für weiteres Dividendenwachstum

Novo Nordisk hat starke Quartalszahlen präsentiert. Als Foolisher Investor bei der dänischen Dividendenaktie ist dir das mit Sicherheit nicht entgangen. Insbesondere das Ergebnis je Aktie legte erneut überproportional um 12 % auf 10,71 Dänische Kronen zu. Ein absolut solider Wert, der jedoch im Rahmen einer starken Ganzjahresprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020 gebündelt ist.

Demnach rechnet das Management von Novo Nordisk für die gesamten zwölf Monate jetzt mit einem Umsatzplus in einer Spannbreite zwischen 10 und 13 % auf währungsbereinigter Basis. Auch das Ergebnis je Aktie dürfte entsprechend von diesem soliden Wachstum profitieren.

Damit erkennen wir: Die Aktie von Novo Nordisk legt operativ den Grundstein für ein weiteres Dividendenwachstum. Das dürfte auch zwingend benötigt sein. Wobei es nicht um das Dividendenwachstum geht, zumindest nicht nur. Auch in anderer Hinsicht ist es wichtig, dass die Zuwächse bei dem dänischen Pharmakonzern bleiben.

Novo Nordisk: Fundament für Dividendenwachstum

Um das vielleicht an dieser Stelle sehr klar zu formulieren: Die Investoren erwarten von der Aktie von Novo Nordisk auch in Zukunft ein solides Dividendenwachstum. Der dänische Pharmakonzern ist inzwischen schließlich bekannt dafür, die eigene Jahresdividende moderat im Jahresvergleich zu erhöhen. Mit einer Historie von 23 Jahren steigender Ausschüttungssummen je Aktie in Folge ist man schließlich auf einem hervorragenden Weg, ein Dividendenaristokrat zu werden.

Weiteres Dividendenwachstum dürfte jedoch eigentlich kein Problem sein. Mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 10,71 Dänische Kronen hat Novo Nordisk schon im ersten Halbjahr mehr unterm Strich verdient, als für die 2021er-Dividende (für das Geschäftsjahr 2020) in Höhe von 9,10 Dänische Kronen benötigt wird. Oder anders ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ausschüttungsverhältnis unter 50 % einpendelt, ist sehr groß. Dividendenwachstum auch im nächsten Jahr dürfte entsprechend die Folge sein.

Allerdings benötigt Novo Nordisk inzwischen auch weiteres Dividendenwachstum. Mit Blick auf die derzeitige Jahresdividende und einen Aktienkurs in Höhe von ca. 580 Dänische Kronen liegt die Dividendenrendite inzwischen schließlich bei ca. 1,58 %. Das ist wiederum alles andere als viel und deutet auf eine nicht gerade günstige, fundamentale Bewertung hin.

Ja, die Aktie ist nicht billig

Die Aktie von Novo Nordisk ist entsprechend im Allgemeinen alles andere als günstig. Auch wenn wir einen Blick auf das 2020er-Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,01 Dänische Kronen riskieren, fällt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis in Höhe von ca. 32 auf, dass die fundamentale Bewertung nicht gerade preiswert ist. Sollte sich der Halbjahreswert von 2021 im zweiten Halbjahr auf ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 21,42 Dänische Kronen verdoppeln, so läge das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch immer bei ca. 27. Günstig ist auch das wiederum nicht.

Wir sehen daher mit Blick auf die Aktie von Novo Nordisk: Bewertungstechnisch benötigen die Anteilsscheine durchaus weiteres Wachstum. Allerdings liefert das Management derzeit definitiv besonders stark. Potenzial könnte langfristig orientiert entsprechend noch vorhanden sein.

