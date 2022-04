Starkes Europageschäft schiebt den Gewinn von Santander an

Madrid (Reuters) - Gute Geschäfte in Europa haben die Gewinne von Spaniens größter Bank Santander zum Jahresauftakt hochschnellen lassen.

Der Nettogewinn kletterte im ersten Quartal binnen Jahresfrist um 58 Prozent auf 2,54 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Dienstag in Madrid mitteilte. Damit übertraf Santander die Erwartungen an der Börse. "Alle Regionen lieferten eine starke Leistung, einschließlich Europa, wo sich die Ertragskraft erholte", sagte Verwaltungsratschefin Ana Botin. Vor einem Jahr hatten zu Jahresbeginn noch Restrukturierungskosten von 530 Millionen Euro den Gewinn gedrückt.

Mit ihren Gewinnzahlen lag die Bank auch über dem Niveau des ersten Quartals 2019, als die Corona-Pandemie in Spanien noch in weiter Ferne lag. Im Schlussquartal 2019, unmittelbar vor Beginn der Covid-Pandemie, hatte der Quartalsüberschuss allerdings höher gelegen. Operativ nahm das Ergebnis in den ersten drei Monaten 2022 um 19 Prozent zu, was die Bank auch auf eine steigende Profitabilität zurückführte: "Die Aufwand-Ertrags-Quote lag bei 45 Prozent, damit ist Santander eine der weltweit effizientesten Banken." Das heißt, dass für jeden Euro Ertrag 45 Cent aufgewendet werden müssen. Die Bank erzielte insgesamt Erträge von 12,31 Milliarden Euro - ein Plus von acht Prozent binnen Jahresfrist.

Unter den Regionen stach besonders der Heimatmarkt Europa hervor. Dort stieg der bereinigte Gewinn um 30 Prozent. Dabei profitierte Santander auch von Sparschritten. Zudem trieben die Zinserhöhungen in Kernmärkten wie Großbritannien und Polen die Ergebnisse an. In Südamerika erzielte Santander ein bereinigtes Gewinnplus von acht Prozent. In Nordamerika stagnierten dagegen die Gewinne. Die regionale Auffächerung der Bank mit einem starken Standbein in Südamerika half in den vergangenen Jahren dabei, die schwierigen Bedingungen für Kreditgeber in Europa seit der Finanzkrise zu bewältigen. Auch legte der Konzern harte Kostenprogramme auf, um mit den immer niedrigeren Zinssätzen zurechtzukommen.

BOTIN HÄLT AN RENDITEZIEL FÜR 2022 FEST

Zum weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr äußerte sich Botin zuversichtlich. "Obgleich die Inflation das Tempo des weltweiten Wirtschaftswachstums beeinflussen wird, wobei sich die spezifischen Auswirkungen auf unsere Regionen und Geschäfte unterscheiden, bekräftigen wir nach vorne blickend unsere Ziele für 2022", sagte die Bankchefin. Santander peilt für das laufende Jahr eine Rendite (ROTE) von 13 Prozent an. Im ersten Quartal lag diese Maßzahl für die Gewinnstärke bei 14,2 Prozent. Die Aufwand-Ertragsrelation soll auch im Gesamtjahr 2022 bei 45 Prozent liegen.

Wie sich die Deutsche Bank in den ersten Monaten des Jahres geschlagen hat, wird sich am Mittwoch zeigen. Dann legt der deutsche Branchenprimus seine Zahlen für das erste Quartal vor. Den großen US-Banken hatten zum Jahresauftakt unter anderem ein nachlassendes Fusionsfieber und weniger Börsengänge auch in Folge des Ukraine-Kriegs zugesetzt. Die US-Bankenriesen Morgan Stanley, Goldman Sachs und Citigroup meldeten zum Teil kräftige Gewinnrückgänge.

