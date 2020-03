Start-ups werden in Virus-Schutzschirm WSF einbezogen

Berlin (Reuters) - Von den geplanten Milliardenhilfen in Form von Krediten und Garantien für Unternehmen in der Virus-Krise sollen auch Start-ups profitieren.

Union und SPD nahmen in einen gemeinsamen Änderungsantrag für den Gesetzentwurf der Bundesregierung die Forderung der FDP auf, dass der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) auch über Anträge von Startups entscheiden könne. So könnten auch junge Unternehmen Berücksichtigung finden, die aufgrund ihrer kurzen Unternehmensgeschichte möglicherweise nicht die geforderten Bedingungen erfüllten, heißt es in dem Reuters vorliegenden Änderungsantrag für die Beratungen des Haushaltsausschusses, die am Mittwoch andauerten.