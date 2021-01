Start von Diesel-Prozess gegen Ex-VW-Chef Winterkorn auf der Kippe

Hamburg (Reuters) - Der Diesel-Betrugsprozess gegen den früheren Volkswagen-Chef Martin Winterkorn kann womöglich nicht wie geplant abgehalten werden.

Das Landgericht Braunschweig bestätigte am Freitag die Existenz eines ärztlichen Gutachtens über den Gesundheitszustand des 73-Jährigen. Über den Inhalt machte eine Sprecherin keine Angaben. Die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, der Prozessbeginn wegen millionenfacher Manipulation von Diesel-Abgaswerten am 25. Februar sei fraglicher denn je. Die Uni-Klinik München habe Winterkorn, der seit Längerem im Rollstuhl sitze, im Dezember untersucht. Das Ergebnis bestätige im Kern Atteste, die Winterkorns Anwalt Felix Dörr im vergangenen Herbst bei Gericht eingereicht habe. Dörr war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Offiziell hält das Gericht an seinem Zeitplan fest. "Stand heute" solle der Prozess gegen Winterkorn und vier weitere VW-Manager am 25. Februar in Braunschweig beginnen, sagte die Sprecherin. Sowohl die Zeitung als auch der NDR berichteten, Winterkorn müsse sich einer Hüftoperation unterziehen. Das Gutachten komme nicht zu dem Ergebnis, dass der ehemalige Manager verhandlungsunfähig sei. Die Wirtschaftstrafkammer muss nun entscheiden, ob sie den Prozess verschiebt, um Winterkorn die Möglichkeit zu geben, sich zuvor operieren zu lassen. Denkbar ist auch, dass der Prozess mit Winterkorn im Rollstuhl beginnt und an den folgenden Terminen möglicherweise nur stundenweise verhandelt wird. Auf jeden Fall dürfte sich der Prozess, für den bislang 134 Verhandlungstage angesetzt sind, länger hinziehen.

Fünf Jahre nach dem Auffliegen der Manipulation von Diesel-Abgaswerten bei Volkswagen hatte das Gericht im September zwei Anklagen gegen den damaligen Konzern-Chef Winterkorn und weitere Manager zugelassen. Winterkorn hat den Vorwurf des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und der Kfz-Steuerhinterziehung zurückgewiesen. Er wehrt sich auch gegen eine zweite Anklage, in der er der Marktmanipulation beschuldigt wird, weil Volkswagen seine Anleger zu spät über den Abgasskandal informiert habe.

In München läuft unterdessen mit dem Gerichtsverfahren gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler der erste deutsche Strafprozess im Dieselskandal. Der Ex-Chef der Volkswagen-Tochter weist die Betrugsvorwürfe ebenfalls zurück.

Volkswagen hatte vor fünf Jahren zugegeben, millionenfach Diesel-Abgaswerte durch eine Abschalteinrichtung manipuliert zu haben. Diese sorgte dafür, dass Autos die erlaubten Stickoxidwerte auf dem Prüfstand zwar einhalten, auf der Straße aber ein Vielfaches dieser Abgase ausstoßen. Noch ist ein Ende der zahlreichen Prozesse von Staatsanwälten, Kunden und Anlegern weltweit nicht absehbar. Die Wiedergutmachung des Skandals hat Volkswagen bisher rund 32 Milliarden Euro gekostet.