Startup-Unternehmen aus aller Welt werden in Odense, der europäischen Hauptstadt der Robotertechnik, 30 Millionen Euro Kapital beschaffen

Die Abschlussquote ist hoch, wenn sich auf dem Odense Investor Summit kapitalhungrige Startup-Unternehmen und risikofreudige Investoren in einem Umfeld begegnen, das in Europa der am schnellsten wachsende Hotspot der Robotertechnik ist. Aufgrund des Erfolgs bei früheren Investor Summits wird es voraussichtlich mehr als der Hälfte der teilnehmenden Startup-Unternehmen gelingen, bei diesem Kontaktvermittlungsgipfel Kapital von Investoren zu beschaffen. In diesem Jahr werden 15 Technologieunternehmen ihre Automationslösungen vor 300 Investoren präsentieren.

Start-ups from all over the world will raise EUR30 million in Odense, Europe’s robotics capital (Photo: Business Wire)

Die Investoren zeigen steigendes Interesse daran, in der Robotik-Startup-Szene renditestarke Investments zu finden, da die Automatisierung und die Robotertechnologie in immer mehr Branchen Einzug halten. Eine Rekordzahl von Robotik-Investoren blickt erwartungsvoll auf den Odense Investor Summit, der am 24. März 2022 zeitgleich mit der Robotik-Fachmesse R-22 im dänischen Odense veranstaltet wird.

Gemeinsame Robotik-Veranstaltung sorgt für viel Synergie

Die Stadtverwaltung von Odense ist Veranstalter des Odense Investor Summit und arbeitet seit vielen Jahren daran, Odense zur weltweiten Hauptstadt der Robotertechnik zu machen. Kinder ab einem Alter von drei Jahren experimentieren in der Stadt bereits mit Robotertechnologie. Das dortige internationale Robotikumfeld zieht Startup-Unternehmen, Investoren und Robotiktalente aus der ganzen Welt an.

Hierzu äußert sich Peter Rahbæk Juel, Bürgermeister von Odense, wie folgt:

„In Odense haben wir alle Schlüsselelemente für eine florierende Robotikindustrie an einem Ort vereint: Wirtschaft, Know-how, Kapazität. Investoren in den Bereichen Automatisierung und Robotik kommen hierher, um die vielversprechendsten Investitionschancen zu ergreifen und sich über die neuesten Trends auf dem Markt zu informieren, oft auch anhand von Anregungen, die ihnen der Odense Investor Summit vermittelt. Die Besucherinnen und Besucher sind beeindruckt von der Art und Weise, wie die Akteure unserer lokalen Wirtschaft mit Wettbewerbern zusammenarbeiten und ihr Wissen untereinander austauschen.“

Auf dem Gipfel werden auch Podiumsdiskussionen geführt und Keynotes präsentiert, beispielsweise von Greg Smith, President der Industrial Automation Group und von Teradyne:

„Mit der Übernahme von Universal Robots im Jahr 2015 haben wir das Potenzial von Odense im Robotik-Bereich erkannt. 2018 haben wir Mobile Industrial Robots übernommen und unser klares Bekenntnis für Odense als wichtiges Zentrum für die Forschung im Bereich der Robotertechnik bekräftigt. Seit 2015 sind wir eine feste Größe in Odense und freuen uns sehr über die stetig wachsende Robotik-Community, die ihre Fähigkeit zur Vermarktung von Technologien ständig unter Beweis stellt.“

Es handelt sich dieses Jahr um den 8. Odense Investor Summit. Investoren haben mehr als 860 Mio. EUR für Robotik-Startup-Unternehmen in Odense zugesagt.

