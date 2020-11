State Auto Financial schüttet 118. Quartalsdividende in Folge aus

Der Versicherungskonzern State Auto Financial Corporation (ISIN: US8557071052, NASDAQ: STFC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents an seine Investoren ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 29. Dezember 2020 (Record date: 16. Dezember 2020).

Insgesamt ist es die 118. Quartalsdividende in Folge, die die State Auto Financial seit dem Börsengang 1991 an die Investoren ausschüttet. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen 0,40 US-Dollar Dividende. Beim derzeitigen Börsenkurs von 15,25 US-Dollar (Stand: 13. November 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,62 Prozent. State Auto Financial ist 1921 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Columbus, Ohio. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. September) erzielte der Konzern einen Umsatz von 391,6 Mio. US-Dollar, wie am 5. November 2020 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 11,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 11,5 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2020 mit 50,84 Prozent im Minus (Stand: 13. November 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 668,5 Mio. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de