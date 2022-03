State Street Bank: Anleger in Europa im März besonders risikoscheu

Vor allem die Aktienanleger in Europa sind im März angesichts des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation laut einer Befragung deutlich vorsichtiger geworden. Der vom Vermögensverwalter State Street ermittelte europäische Investor Confidence Index (ICI) fiel um 10,9 Punkte auf 82,9 Punkte, wie die Experten am Mittwoch mitteilten. Auch in Asien sank die Risikobereitschaft, was nicht zuletzt auf die Corona-Maßnahmen Chinas zurückzuführen sein dürfte: Das asiatische Barometer für die Anlegerstimmung ging um 8,2 auf 88,7 Punkte zurück. In Nordamerika indes hielt sich die Stimmung trotz eines leichten Rückgangs mit 103,1 Punkten im positiven Bereich.

Der Global Investor Confidence Index sank um 4,2 auf 99,7 Punkte und fiel damit wieder unter die neutrale 100-Punkte-Marke. Ein Wert unter 100 signalisiert, dass eine zunehmende Zahl von Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen verringert.

"Die Stimmung der Anleger blieb volatil, wobei ein Rückgang im März einen Teil der Gewinne des Vormonats wieder zunichte machte und die globale Stimmung in Richtung des Zwölf-Monats-Medians drückte", kommentierte State-Street-Makrostratege Marvin Loh. Die Verschärfung der Kämpfe in der Ukraine, die steigenden Rohstoffkosten und die anhaltend aggressive Rhetorik der Notenbanken hätten den Optimismus der Anleger gedämpft.

Dass der europäische ICI die stärksten Verluste verzeichnete, gehe auf die Nähe zum Russland-Ukraine-Konflikt zurück sowie auf die Unsicherheit über die Energielieferungen aus Russland. Dagegen sei der Rückgang in Nordamerika vergleichsweise moderat ausgefallen.

Der Investor Confidence Index misst den Angaben zufolge die Risikobereitschaft der Anleger, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Investoren und nicht ihre Meinungen untersucht. Der Index weist Änderungen in der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft beziehungsweise das Vertrauen. Ein Wert von 100 ist neutral - dies ist der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern./ck/gl/he

Foto: SynthEx / Shutterstock.com