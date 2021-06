State Street gründet neuen Geschäftsbereich für digitale Finanzen

Ernennung von Nadine Chakar zur Leiterin von State Street Digital, um den Wandel der Branche hin zu einer digitalen Wirtschaft und dezentralem Finanzwesen zu bewältigen

Die State Street Corporation (NYSE:STT) gab heute die Gründung eines neuen Geschäftsbereichs bekannt, dessen Fokus auf dem rasanten Wandel der Branche hin zum digitalen Finanzwesen liegt. Geleitet wird der neue Geschäftsbereich State Street Digital von Nadine Chakar, ihres Zeichens Executive Vice President und Branchenveteranin mit dreißig Jahren Erfahrung. Chakar ist Lou Maiuri, Chief Operating Officer der State Street Corporation, unterstellt.

„Die Finanzbranche befindet sich derzeit im Wandel hin zu einer digitalen Wirtschaft, und wir sehen digitale Assets als eine der wichtigsten Triebkräfte, die unsere Branche in den nächsten fünf Jahren verändern werden“, so Ron O’Hanley, Chairman und Chief Executive Officer der State Street Corporation. „Digitale Assets werden in rasantem Tempo in das bestehenden Rahmenwerk der Finanzdienstleistungsbranche integriert, und es ist entscheidend, dass wir über die notwendigen Werkzeuge verfügen, um unseren Kunden Lösungen sowohl für ihre traditionellen als auch für ihre zunehmenden digitalen Investitionsanforderungen zu bieten.“

Der neue Geschäftsbereich baut auf den aktuellen digitalen Kompetenzen von State Street auf und erweitert diese um die Bereiche Krypto, digitale Zentralbankwährung, Blockchain und Tokenisierung. Unsere firmeneigene GlobalLink-Technologieplattform wird zum integralen Bestandteil von State Street Digital und zu einer digitalen Multi-Asset-Plattform ausgebaut. Ziel ist es, die Plattform zu einer Multi-Asset-Plattform weiterzuentwickeln, die neben anderen Anlageklassen auch Krypto-Assets unterstützt. Darüber hinaus wollen wir unsere Peer-to-Peer-Ambitionen vorantreiben, indem wir für unsere Kunden und Investoren weltweit neue Liquiditätsquellen schaffen.

„Wir haben eine Reihe von digitalen Kompetenzen und anderen Lösungen entwickelt sowie Partnerschaften geschlossen und in die Infrastruktur investiert, die die Grundlage von State Street Digital bildet“, erklärte Chakar. „State Street spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der digitalen Marktinfrastruktur, und dieser neue Geschäftsbereich wird uns dabei helfen, unsere Expertise und Ressourcen diesbezüglich ins Gespräch zu bringen. Da digitale Währungen und Tokenisierung nicht nur an Dynamik gewinnen, sondern auch die Finanzinfrastruktur und Betriebsmodelle transformieren, können wir unseren Kunden helfen, die Lücke zwischen der Branche von heute und der Branche von morgen zu schließen.“

Die heutige Ankündigung ist das Resultat einer langjährigen Innovationsgeschichte und basiert auf dem starken Fundament von State Street im Bereich der digitalen Dienstleistungen. 2019 brachte das Unternehmen State Street AlphaSM auf den Markt, die erste Front-to-Back-Lösung der Branche, die auf den Prinzipien der Offenheit und Interoperabilität basiert. Im April dieses Jahres gab State Street die Ernennung zum Administrator einer geplanten Bitcoin-gesicherten Exchange Traded Note (ETN) bekannt, initiiert von der Iconic Funds BTC ETN GmbH, einer Tochtergesellschaft der Iconic Funds GmbH. Die ETN wird nach erfolgter Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Unabhängig davon gab State Street im März die Ernennung zum Fondsadministrator und Transfer Agent des VanEck Bitcoin Trust („The Trust“) bekannt, eines neuen Bitcoin-ETF (Exchange-Traded Fund), dessen Genehmigungsverfahren derzeit bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) anhängig ist.

Tony Bisegna, globaler Leiter der Bereiche Portfoliolösungen, FX Sales und Trading sowie Research bei State Street Global Markets, übernimmt mit Wirkung zum 1. September 2021 die Leitung des Bereichs Global Markets. Die Ernennung von Bisegna ist Teil unserer laufenden Nachfolgeplanung.

State Street Corporation (NYSE:STT) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Finanzdienstleistungen für institutionelle Investoren, einschließlich Investment Servicing, Investment Management sowie Investment Research und Trading. Mit einem verwahrten und/oder betreuten Vermögen von 40,3 Billionen US-Dollar und einem verwalteten Vermögen von 3,6 Billionen US-Dollar* (Stand: 31. März 2021) ist State Street global in mehr als 100 geografischen Märkten tätig und beschäftigt weltweit rund 39.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von State Street unter www.statestreet.com.

* Das verwaltete Vermögen zum 31. März 2021 umfasst ca. 60 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten in Bezug auf SPDR®-Produkte, für die State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) ausschließlich als Vertriebsstelle fungiert. SSGA FD und State Street Global Advisors sind verbundene Unternehmen.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über unsere Ziele und Erwartungen in Bezug auf unseren neu gegründeten Geschäftsbereich State Street Digital, dessen Fokus auf dem rasanten Wandel der Branche hin zum digitalen Finanzwesen liegt, sowie auf und zusammenhängenden Themen, einschließlich Branchen- und Wirtschaftstrends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie „werden“, „Trend“, „Ziel“, „Zielsetzung“, „Strategie“, „erwarten“, „Priorität“, „beabsichtigen“, „planen“, „glauben“, „antizipieren“, „schätzen“, „anstreben“ und „können“ oder ähnlichen Formulierungen oder Variationen solcher Begriffe erkennbar. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, sind von Natur aus ungewiss, basieren auf aktuellen Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die sich auf künftige Ergebnisse und Entwicklungen auswirken können, gehören unter anderem die Faktoren, die in unserem Jahresbericht 2020 auf Formblatt 10-K und in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen dargelegt sind. Wir empfehlen Anlegern, diese Unterlagen, insbesondere die Abschnitte über Risikofaktoren, zu lesen, um zusätzliche Informationen in Bezug auf alle zukunftsgerichteten Aussagen zu erhalten, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht dahingehend zu verstehen, dass sie unsere Erwartungen oder Überzeugungen zu irgendeinem Zeitpunkt nach der Erstveröffentlichung dieser Pressemitteilung wiedergeben, und wir unternehmen keine Anstrengungen, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren, um Ereignisse nach diesem Zeitpunkt zu berücksichtigen.

