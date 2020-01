Statistikamt - Deutsche Wirtschaft im 4. Quartal wohl gewachsen

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahresende 2019 voraussichtlich erneut etwas gewachsen.

Im vierten Quartal habe es "Anzeichen einer leichten Erholung" gegeben, gab das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Berlin bekannt. Eine erste offizielle Schätzung soll es allerdings erst Mitte Februar geben. Im dritten Quartal hatte es nur zu einem Mini-Plus von 0,1 Prozent gereicht. Im Frühjahr 2019 war die Wirtschaftsleistung sogar um 0,2 Prozent gesunken und hatte Deutschland damit an den Rand einer Rezession gebracht.